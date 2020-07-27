У запорізькій лікарні після жорстокого побиття помер боєць "Азова"

27 июля 2020 | 10:54

Лікарі три доби боролися за життя Олега Черевка, однак вивести його з коми не вдалося.

Вранці 27 липня в реанімації лікарні Запоріжжя від важких травм, отриманих після жорстокого побиття, помер боєць полку "Азов" Олег Черевко з позивним "Смерть".

Про це повідомляється на сайті "Азову".

Олег Черевко служив у лавах зенітного ракетно-артилерійського дивізіону полку, мав звання старшого солдата. Йому було 29 років. Родом він із Запоріжжя.

В "Азов" Олег Черевко прийшов на початку 2018 року. До цього служив у лавах різних підрозділів Збройних сил та Національної гвардії. До цього він вже мав великий бойовий досвід, здобутий на передовій у період з 2015 до 2018 року. 2015-го він захищав Широкине, 2017-го ‒ воював в Авдіївці. 2016 року Олег служив у зенітно-ракетному підрозділі НГУ, де два з половиною роки навчався роботі з цим озброєнням.

Нагадаємо, 21 липня у Запоріжжі, куди Черевко прибув на кілька днів у службове відрядження, його жорстоко побили після того, як він зробив зауваження чоловікові, який чіплявся до перехожих дівчат. Наслідками побиття стала важка черепно-мозкова травма, а саме - перелом основи черепа. Три доби лікарі боролися за життя азовця, та, на жаль, вивести його з коми так і не вдалося.