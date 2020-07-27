“Прощай старый ЦИрК”

27 июля 2020 | 11:19

Что происходит в погружающейся в пучину неурядиц России.

Напали на Настю сплошные напасти… кратко о том, что происходит в погружающейся в пучину неурядиц России. Правда, в главной роли там не Настя, а Владимир Путин, на которого свалились все беды разом. С началом эпидемии страна попала в идеальный шторм, который образовали политический, экономический и санитарно-эпидемиологический кризисы. Он вряд ли закончится в 2020–2021 годах, но точно не оставит камня на камне от российской экономики. Однако Кремль вместо того, чтобы спасать страну и народ, занимается «большой политикой».

Сами виноваты

О падении уровня доверия россиян к власти не писал только ленивый, но все эти публикации были не зря — их явно почитывали в высоких кабинетах. В частности, сегодня в Telegram-канале ВЦИОМ был опубликован интересный пост. В нем говорится, что Россия — якобы «страна крайних индивидуалистов, большинство которых с недоверием относится как к другим людям, так и политическим институтам. Но, как показывает сборка исследований, собранных ВШЭ, такое недоверие — одна из причин экономического и в целом социально-политического отставания страны. Так, чем выше уровень обобщенного (межличностного) доверия, тем лучше показатель доходов на душу населения. Расчеты с использованием статистики Всемирного обзора ценностей (WVS) и Всемирного банка показали: рост оценок доверия на 10 п.п. связан с увеличением среднедушевого ВВП на 21%».

В переводе на русский это означает, что россияне никому не доверяют и поэтому в России так все плохо, а не потому, что у власти коррупционеры и некомпетентные чиновники. Классический российский чиновник — это такой себе Михаил Дегтярев, который сегодня заявил: «Если для того, чтобы хабаровчанам жилось лучше, мне придется париться с большими начальниками, в бане, я, с удовольствием, буду это делать. И буду решать в бане многие вопросы для Хабаровского края». Фаворита Жириновского, который любит ходить в баню с престарелым лидером ЛДПР, видимо, отправили в Хабаровск для того, чтобы мирный протест, не прекращающийся с 11 июля — уже две недели, перерос в народный бунт, который Кремль сможет разогнать силами Росгвардии. В прошлые выходные, 18 июля, на улицы Хабаровска вышло до 50 тыс. человек, тем самым побив рекорд акции протеста 11 июля, когда собралось до 35 тыс. Сколько будет в эти выходные, 25 июля, увидим завтра, когда на митинги выйдут тысячи людей не только в самом Хабаровске, но и по всей бескрайней России.

Впереди большая распродажа

А пока россияне смотрят на то, что происходит в Хабаровске, обстановка в стране накаляется. Как сообщает Forbes, после снятия режима самоизоляции в России не открылись: 60% газетных киосков, 36% книжных магазинов, 33% турагентств, 33% цветочных лавок, 24% кафе и ресторанов, 26% магазинов одежды, 22% магазинов обуви, 19% ателье, 17% салонов красоты, 17% продуктовых магазинов. И это только начало, ведь те, кто открылся, доживают последние дни на отложенном спросе. В ключевом для России нефтегазовом секторе — свободное падение, уже вызвавшее бунты рабочих, как местных, так и приезжих.

Как только закончится лето, а с ним и остатки оптимизма россиян, и наступит осень, а с ней и вторая волна эпидемии коронавируса, выживут единицы. Что печально, все эти сферы деятельности— это малый и средний бизнес, который создает рабочие места, развивает инфраструктуру на местах и ответственно платит налоги в бюджет, в отличие от крупного капитала, который использует различные схемы налоговой оптимизации.

Все это, непременно отразится (если уже не отразилось) как на доходах россиян, так и на доходах федерального бюджета. А ведь в бюджете и так огромная дыра из-за критического падения нефтегазовых доходов, и ничто не говорит о том, что ситуация изменится. Власти уже заявили о том, что по итогам 2024 года число компаний с государственным участием сократится с 1,5 до 1 тыс., что на русском языке означает тотальную распродажу государственных активов. Но россиянам не стоит надеяться на то, что вместо государственных управленцев придут частные, которые разожгут огонь из тлеющих углей. Деньги от продажи государственного имущества поглотит «черная дыра» Мишустина, да и немного их будет, ведь в приватизации, скорее, будут участвовать «друзья Путина», и предприятия будут проданы за копейки, как в 90-е.

ЦИрК вернется осенью

Казалось бы, катастрофа в экономике должна привести к немедленной и кардинальной смене власти в стране. Это так и происходит в мире, но только не в России. Власть понимает, что с обнищанием народа все больше избирателей будет голосовать холодильником, а не телевизором. Поэтому и продвигает активно идею «подзаборного» голосования, которое россияне имели «счастье» наблюдать с 25 июня по 1 июля. Итоги голосования по поправкам в Конституцию РФ, которые «обнулили» президента, а с ним и все его обещания народу, говорит, что у «подзаборного» голосования большой потенциал. Несмотря на эпидемию коронавируса, явка составила 68%, «за» проголосовало 77,9% избирателей, как сказали в Кремле это — триумф. Некоторые регионы, в частности, Чечня и Тыва дали рекордные цифры — почти 100% явки и голосов «за». Вот так «задорно» проголосовали за власть в тех российских регионах, которые считаются самыми бедными, а, значит, зависимыми от Москвы.

Стало известно, что Единый день голосования в сентябре тоже будет «подзаборным». ЦИК анонсировал выборы в три дня —11—13 сентября, будет дистанционное электронное голосование уже в четырех регионах, а не двух, как ранее, можно будет голосовать на пеньках, под забором, в багажниках авто и далее по списку, и, не прячась от камер, вбрасывать пачками бюллетени. Как заявила Памфилова, по итогам этих выборов, ЦИК закажет социологическое исследование, чтобы понять отношение людей к «подзаборному» голосованию. Но зачем тратить бюджетные деньги, если это настроение прекрасно показал опрос в официальном аккаунте ЦИК в Twitter, где 90% респондентов высказались против «подзаборного» голосования.

Этот опрос ЦИК сначала удалила, потом поставила обратно, а многострадальная Элла Памфилова, пролетевшая мимо жирных дипломатических должностей как из-за фарса «референдума», так и из-за попыток посоревноваться с Валентиной Матвиенко в стаканном чемпионате, оправдывалась за конфуз: «Просто бедненькая девочка, неопытная, которая сидела администратором, когда в Twitter пошли нецензурные выражения, испугалась и хотела их удалить, а в результате удалилось все».

Однако все понимают, что народ против, но «подзаборному» голосованию, разумеется, быть — не только в сентябре, но и на выборах в Госдуму и президента, плановых или досрочных.

В сентябре будет генеральная репетиция, но ЦИрК к россиянам непременно вернется.

Тамара Петренко

Источник: GuildHall