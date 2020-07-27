В Севастополе обмелело Чернореченское водохранилище

27 июля 2020 | 11:33

Оккупанты ищут воду.

В оккупированном Севастополе продолжает стремительно мелеть Чернореченское водохранилище.



В Чернореченском водохранилище площадь водного зеркала значительно уменьшилось за последние полтора месяца, обнажились островки, вода отступила от дамбы приблизительно на сто метров.



Жители расположенного в Байдарской долине села Павловка рассказали, что за последние несколько десятилетий "так сильно водохранилище никогда не мелело", а также что полностью пересохли реки Бага, Арманка, Узунджа и мелкие притоки реки Черной.



Накануне российские оккупационные власти Севастополя сообщили, что департамент городского хозяйства организует поиск подземных источников воды, чтобы обеспечить население питьевой водой.



В конце июля сообщалось, что количество воды в Чернореченском водохранилище будут контролировать с помощью системы "Умный буй", технологию которой разработали в "Севастопольском государственном университете".



Ранее глава российского оккупационного правительства Севастополя Михаил Развожаев заявлял, что в Чернореченском водохранилище почти вдвое снизился запас воды по сравнению с прошлым годом. По его словам, в критической ситуации город может перейти на подачу воды по графику.