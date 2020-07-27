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В Севастополе обмелело Чернореченское водохранилище
27 июля 2020 | 11:33
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Оккупанты ищут воду.
В оккупированном Севастополе продолжает стремительно мелеть Чернореченское водохранилище.
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