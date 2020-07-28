ТЕМА

Палундра: Маск залез в страховой рынок!

28 июля 2020 | 14:44

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Tesla усовершенствует подходы к риск-менеджменту и запускает собственную страховую компанию.


Еще одна индустрия, которую планирует изменить Маск. Конкурентное преимущество компании будет основано на данных внутренних сенсоров, которые машины Tesla собирают о своих водителях. Зная всю информацию о стиле вождения каждого водителя и анализируя ее с помощью алгоритмов машинного обучения, компания сможет точно оценивать риски и создавать выгодные персонализированные страховые планы.



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