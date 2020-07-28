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В Украине почти 1,3 млн человек инфицированы гепатитом C
28 июля 2020 | 14:51
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Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга во вторник, 28 июля.
При этом, по его словам, знают о своем диагнозе только малый процент этих людей.
«Если говорить об Украине, то по оценочным данным, почти 1,3 млн человек в Украине инфицированы гепатитом C, под медицинским надзором находится 87 269 человек - 6,5% людей, которые знают, что они болеют вирусным гепатитом C», - отметил Степанов напомнив, что сегодня - Всемирный день борьбы с вирусными гепатитами.
Он также уточнил, что по данным ВОЗ, только 9% людей с хроническим вирусным гепатитом B знают о своем диагнозе и 20% - что они болеют гепатитом C.
Напомним, ранее в Харьковской области зафиксировали вспышку гепатита.
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