В Украине почти 1,3 млн человек инфицированы гепатитом C

28 июля 2020 | 14:51

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга во вторник, 28 июля.

При этом, по его словам, знают о своем диагнозе только малый процент этих людей.

«Если говорить об Украине, то по оценочным данным, почти 1,3 млн человек в Украине инфицированы гепатитом C, под медицинским надзором находится 87 269 человек - 6,5% людей, которые знают, что они болеют вирусным гепатитом C», - отметил Степанов напомнив, что сегодня - Всемирный день борьбы с вирусными гепатитами.

Он также уточнил, что по данным ВОЗ, только 9% людей с хроническим вирусным гепатитом B знают о своем диагнозе и 20% - что они болеют гепатитом C.

Напомним, ранее в Харьковской области зафиксировали вспышку гепатита.

"Слово и дило"