ТЕМА

падение ВВП Украины во втором квартале - 14%

31 июля 2020 | 09:54

распечатать        комментарии [0]       добавить в

Кабинет министров оценивает падение ВВП в апреле-июне 2020 года на 14%, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом говорится в проспекте еврооблигаций Минфина, передает Интерфакс-Украина.



Согласно документу, такая динамика приведет к снижению реального ВВП в 2020 году на 4,8% при номинальном ВВП на уровне 3,985 трлн грн.

При этом дефицит бюджета не превысит заложенные в законе о бюджете 7,5% ВВП по итогам года, указано в проспекте евробондов.

Ранее сообщалось, что Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины прогнозирует рост ВВП в 2021 году на 4,6% при инфляции 7,3%.

В свою очередь, согласно обновленному макроэкономическому прогнозу Национального банка, украинская экономика упадет в 2020 году на 6%, тогда как раньше ожидалось ее снижение на 5%, однако в последующие годы вернется к росту на уровне около 4%.

По данным Госстата, падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в январе-марте 2020 года составило 1,3% к аналогичному периоду 2019 года.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: Сергей Долженко

Ночь на Ивана Купала
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100