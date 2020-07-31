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падение ВВП Украины во втором квартале - 14%
31 июля 2020 | 09:54
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Кабинет министров оценивает падение ВВП в апреле-июне 2020 года на 14%, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом говорится в проспекте еврооблигаций Минфина, передает Интерфакс-Украина.
Согласно документу, такая динамика приведет к снижению реального ВВП в 2020 году на 4,8% при номинальном ВВП на уровне 3,985 трлн грн.
При этом дефицит бюджета не превысит заложенные в законе о бюджете 7,5% ВВП по итогам года, указано в проспекте евробондов.
Ранее сообщалось, что Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины прогнозирует рост ВВП в 2021 году на 4,6% при инфляции 7,3%.
В свою очередь, согласно обновленному макроэкономическому прогнозу Национального банка, украинская экономика упадет в 2020 году на 6%, тогда как раньше ожидалось ее снижение на 5%, однако в последующие годы вернется к росту на уровне около 4%.
По данным Госстата, падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в январе-марте 2020 года составило 1,3% к аналогичному периоду 2019 года.
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