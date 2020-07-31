Netflix знімає перший фільм в Україні, серед акторів — Ван Дамм

Стрімінговий відеосервіс Netflix знімає свій перший фільм в Україні - комедійний бойовик про політичні інтриги на державному рівні – The Last Mercenary.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр культури України Олександр Ткаченко.

"Левова частина зйомок відбудеться в Києві. Також зніматимуть у Парижі. За сюжетом, події розгортатимуться у Франції. Серед головних акторів – Жан-Клод Ван Дамм і Албан Іванов", - повідомив він.

За зйомки в Україні відповідальні міжнародна кінокомпанія Apple Tree і вітчизняна Star Media.

"До речі, зйомки вже стартували і триватимуть до осені. Сподіваюсь, стрічка стане ще й першою, яка отримає рибейти в Україні. Продюсери – Влад Ряшин, Жан-Шарль Леві й Оліас Барко. Режисер – Девід Шарон, а оператор-постановник - Тьєррі Арбогаст", - додав міністр культури.

Згідно з інформацією Variety, Ван Дамм грає колишнього агента секретної служби, який має терміново повернутися до Франції через хибні звинувачення його сина в незаконній торгівлі зброєю та наркотиками.

Нагадаємо, що в січні нардеп від "Слуги народу" Микита Потураєв пригрозив заблокувати Netflix, якщо сервіс не буде виконувати вимоги закону "Про медіа".