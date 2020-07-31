Єврозона входить у найглибшу рецесію зі скороченням економіки на 12,1%

Економіка єврозони в другому кварталі скоротилася на 12,1%, що призвело до входження в найглибшу рецесію за всю історію.

Економісти прогнозували, що падіння ВВП відбудеться на рівні від 8% до 18,5%, пише Independent.

Воно почалося після скорочення виробництва на 3,8% протягом січня-березня, коли вплив коронавірусу дався взнаки по всій Європі.

Економіка Іспанії впала на 18,5%, Франції — майже на 14% у другому кварталі, коли в обох країнах був локдаун.

Іспанія перебувала у фактичному локдауні із середини березня по 21 червня. У Франції разючий спад на 13,8% у квітні-червні також яскраво ілюструє наслідки двомісячного "стопу". Наслідки для робочих місць і галузей настільки згубні, що уряд заперечує можливість введення повторного локдауну, попри зростання кількості хворих на COVID-19.

Нагадаємо, що у другому кварталі 2020 року внутрішній валовий продукт США впав майже на третину порівняно з аналогічним періодом попереднього року. За попередніми даними американського уряду, ВВП скоротився на 32,9%. Це найгірший показник з часів Другої світової війни.

Національний банк вважає, що у другому кварталі економіка України впала на 11% порівняно з аналогічним періодом минулого року

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