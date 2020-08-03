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Мошеннику на заметку: обмануть банк становится сложнее

03 августа 2020 | 12:35

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Aella Credit использует систему Rekognition от Amazon для верификации заемщиков при выдаче микро-кредитов в Нигерии. В процессе заполнения заявки на кредит, заемщик также прикрепляет свое фото, которое алгоритмы сопоставляют с внешними данными об этом человеке (например, находят по фото аккаунты его соцсетей).

TrustingSocial в странах Юго-Восточной Азии анализирует большое кол-во выдаваемых кредитов и выявляет случаи фрода, в которых заемщик обращается сразу в несколько МФО, предоставляя каждой одинаковое фото, но разные персональные данные.

FindFace в России разрабатывает решение для банков, помогающее выявлять случаи мошенничества среди сотрудников и их подельников (до 90% от всех случаев фрода). Для крупного банка за год система способна выявить более 10 000 мошеннических сделок.



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