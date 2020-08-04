Об этом сообщает Telegram-канал "PavlovskyNews".

Так, протестующие требуют остановить "увеличение электромагнитного излучения на украинцев". Представитель комиссии подошел к активистам, но заявил, что никто не будет общаться с ними сейчас из-за карантина в стране.

Организаторы мероприятия также возмущены официальным ответом комиссии после обращения в Офис президента. По словам активистов, NCCIR не предоставили выводы, что электромагнитное излучение 5G безопасно для людей, животных и имущества.

Недовольные украинцы пришли к зданию Нацкомиссии с плакатами "5G - нет. Убийственное излучение", "Кличко - главный вор киевлян", "Нет 5G на земле и в небе" и другими.