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Украина криминальная. Волынская, Ровенская, Житомирская, Киевская области
06 августа 2020 | 08:56
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Продолжаем публиковать список лидеров преступного мира, контролирующих криминогенную ситуацию в Украине. На четыре области - лишь несколько арестованных, все находятся в Украине и прекрасно себя чувствуют. А у нас точно есть полиция?!
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