Свині проти селян

Де районні, обласні депутати? Чому не втрутиться депутат ВРУ О.Урбанський? Де позиція прокуратури, Держекоінспекції?

Трохи хроніки злочинної бездіяльності з соціальних мереж.

Свинокомплекс “Агробізнес груп” труїть мешканців села Саф`яни!

Наболіле питання свинокомплекса ПП ” Агробізнес груп” ми піднімаємо не тільки тому що від нього йде нестерпний сморід,а тому що він несе за собою шкідливі випаровування в повітря. Випаровування з відкритої лагуни впливає не тільки на комфорт,а й на здоров’я.

-Зверніть увагу якими випаровуваннями ми дихаємо і які захворювання вони за собою несуть.Найбільшим джерелом забруднення на свинофермі є гній. Від нього в атмосферне повітря викидається чотири основні небезпечні речовини. Це сірководень, метан, аміак та вуглекислий газ.- пише в соцмережах мешканка села Людмила Ющенко

Сірководень (H2S) вважається найбільш небезпечним продуктом розкладу гною та має виражений запах тухлого яйця. При низьких концентраціях він подразнює очі та дихальні шляхи, в той час, як в дещо більших концентраціях сірководень викликає головний біль, запаморочення та нудоту. При високих концентраціях сірководень паралізує нервові клітини носа, через що людина більше не зможе відчувати запахів. Однак, наслідки від тривалого вдихання сірководню можуть бути значно гіршими: гостра дихальна недостатність, кома та навіть смерть.

Аміак має яскраво виражений різкий запах, який відчувається навіть при невисоких концентраціях. Він може призвести до пошкодження очей та дихальних шляхів. При високих концентраціях він може спричинити виразку рогівки ока та бути причиною нудоти, блювоти, пришвидшеного серцебиття та судом.

Вуглекислий газ при невеликих концентраціях викликає задишку і запаморочення. Він також є причиною удушення тварин в приміщеннях з несправною вентиляцією.

Метан не має запаху, проте при надмірних концентраціях він є невидимим ворогом для здоров’я людини. Отруєння метаном може призвести до пришвидшеного серцебиття, набряку легень та задухи.

-Шановні жителі села Саф’яни!!!

На наші колективні звернення стосовно шкідливих викидів свинотоварного комплекса надійшли листи з Верховної ради, Генеральної прокуратури та Ізмаїльської райдержадміністрації.

Іншої відповіді від нашої райдержадміністрації і не очікували.

Це черговий раз свідчить про те,що цей орган місцевого самоврядування здатний вирішувати тільки проблеми на свою користь,а проблеми простих людей не в їхній компетенції. Після виборів,які відбудуться в жовтні місяці, мешканці ОТГ будуть вимушені продовжувати утримувати цей безкорисний адмін. орган, народ,як завжди, буде обирати тих же, знаючи,що працювати вони не будуть.

Так і живемо від виборів до виборів з надією на краще життя. Тільки чомусь краще живеться обраним нами ж. – заявила громадська активістка Л.Ющенко.

Якщо місцева та районна влада не може вплинути на власника,щоб привів свинокомплекс до санітарних норм,то громада має право вимагати,щоб лагуна була накрита з місцевого та районного бюджету.

Єдине , куди ми не звертались– це депутат Верховної ради від нашого округу Урбанський А.О.

Саме вирішення цієї проблеми покаже, чи правильно ми зробили свій вибір!?

Надійшла відповідь селянам з головного управління Держпродспоживслужби м.Ізмаїла , щодо функціонування свинокомплекса та викидів в атмосферу забруднюючих речовин.

Зверніть увагу, що подальші дії стосовно функціонування цих забудов, повинні були обговорюватися на громадських слуханнях. Обов’язково громада повинна була прийняти участь в обговоренні наслідків діяльності свинокомплексу,а саме шкідливих викидів в атмосферу.

За законом такий свинокомплекс повинен бути розташований на відстані не менше ніж 500м від житлових будинків.

Наголошуємо на тому, що дозвіл з Департаменту екології та природних ресурсів про шкідливі викиди повинен бути узгоджений з громадою,а в разі потреби, місцева влада організовує їх публічне обговорення.

Нині селяни сподіваються лише на підтримку незалежної преси, свого народного депутата, які мають примусити місцеву владу і контролюючі органи дотримуватися Закону!

Врятуємо село Саф`яни!

Злата Маковій, журналіст

Від редакції:

Це вже не перший лист, який отримує медіа-група УПК з Одещини. Вже не дивує бездіяльність місцевої влади і чисельні порушення законів, на які не реагують доблесні правоохоронці та різноманітні перевіряльники! Мовчить олігархічна преса.

Особисто звертаюся до народного депутата України Анатолія Урбанського: допоможіть своїм виборцям подолати екологічне лихо! Адже, з Вашим досвідом і можливостями проблеми вирішаться швидко! Сподіваємося на відповідь і відкритого листа до виборців з конкретними планами! Опублікуємо при потребі!

Чи не час вивчити ситуацію і рішуче втрутитися новому керівництву Державної екологічної інспекції України? Просимо вважати цей матеріал інформаційним запитом і відповідно відреагувати! Фактично, під загрозою життя людей, особливо дітей, хворих, які практично задихаються!

Час допомагати людям і дотримуватися Закону!