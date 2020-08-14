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Украина криминальная: Хмельницкая, Винницкая, Черновецкая области
14 августа 2020 | 08:08
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Если внимательнее вчитаться в списки авторитетов, положенцев, смотрящих, законников, которые старательно составляли спецы ДСР МВД, возникает стойкое подозрение, что либо спецы не очень спецовые, либо все эти схемы сознательно составлены лишь для того, чтобы начальство отвязалось. А может все это - лишь для того, чтобы показать самому высокопоставленному лоху в нашей стране.
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4 июня Верховная Рада ввела в юридическую терминологию воровское понятие «Вор в законе», проголосовав Закон про ответственность за преступления, совершенные преступным сообществом. Если коротко: этот закон направлен не на борьбу с оргпреступностью, а на «обилечивание» криминальных лидеров. Уже сегодня по регионам развернулся активный сбор средств с тех, кто может попасть под квалификацию нового закона. Подробности и региональные списки уважаемых людей, которых будут сажать или «доить» - ниже.
13 августа 2020
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