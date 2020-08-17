|
Украина криминальная: Львов, Тернополь, Закарпатье, Ивано-Франковск
17 августа 2020 | 15:57
распечатать комментарии [0] добавить в
Самым любопытным в полицейской карте криминальных королей Украины представляется действующий народный депутат! Соответствует ли эта карта истинному положению дел может выяснить только суд. Но само попадание народного избранника в список людей "влияющих на криминогенные процессы в регионе" - это очень и очень интересно. Нам остается лишь наблюдать за развитием событий. Вот тогда мы и узнаем чего стоят схемы Департамента спецрасследований МВД.
также читайте
[04.08.2020]
[31.07.2020]
[27.07.2020]
[09.07.2020]
|
по теме
Святослав Пискун: "Очень тяжело в этой стране кого-то посадить"
14. 08. 2020 | 12:53 , Соня Кошкина, Олег Базар
Святослав Пискун трижды возглавлял Генеральную прокуратуру Украины – в не самые простые для страны годы. Под его началом ГПУ расследовала убийство Георгия Гонгадзе и «кассетный сандал», отравление Виктора Ющенко и газовые дела Юлии Тимошенко, а также обстоятельства приватизации «Криворожстали». К приватизационным процессам бывший генпрокурор неравнодушен и сейчас – в интервью LB.ua он несколько раз возвращается к теме, утверждая, что прокуратуре необходимо вернуть функции надзора, в том числе для того, чтобы отменить то, что было приватизировано за «три копейки». И это не просто досужие размышления «бывшего» – 30 июля генеральный прокурор Ирина Венедиктова назначала Святослава Пискуна своим внештатным советником, уполномочив наработать законодательную базу для усиления возможностей прокуратуры.
Украина криминальная: Хмельницкая, Винницкая, Черновецкая области
14. 08. 2020 | 08:08
Украина криминальная: Кировоград, Херсон, Николаев, Одесса
12. 08. 2020 | 08:56
Если внимательнее вчитаться в списки авторитетов, положенцев, смотрящих, законников, которые старательно составляли спецы ДСР МВД, возникает стойкое подозрение, что либо спецы не очень спецовые, либо все эти схемы сознательно составлены лишь для того, чтобы начальство отвязалось. А может все это - лишь для того, чтобы показать самому высокопоставленному лоху в нашей стране.
Украина криминальная: Луганск, Донецк, Харьков, Днепр, Запорожье
10. 08. 2020 | 13:40
Украина криминальная: Чернигов, Сумы, Полтава
07. 08. 2020 | 11:56
18 августа 2020
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»