Украина криминальная: Львов, Тернополь, Закарпатье, Ивано-Франковск

17 августа 2020 | 15:57

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Самым любопытным в полицейской карте криминальных королей Украины представляется действующий народный депутат! Соответствует ли эта карта истинному положению дел может выяснить только суд. Но само попадание народного избранника в список людей "влияющих на криминогенные процессы в регионе" - это очень и очень интересно. Нам остается лишь наблюдать за развитием событий. Вот тогда мы и узнаем чего стоят схемы Департамента спецрасследований МВД.





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