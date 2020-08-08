|
Корінне населення арктичної зони Росії просить Ілона Маска бойкотувати "Норнікель"
08 августа 2020 | 09:33
распечатать комментарии [0] добавить в
Вони вимагають не робити закупівлі у компанії, доки та не відшкодує екологічні збитки.
Группа корінних мешканців арктичної зони Росії просить засновника Tesla та SpaceX Ілона Маска не робити закупівлі у гірничодобувної компанії "Норнікель", доки остання не відшкодує екологічні збитки, нанесені їхнім землям.
Про це пише Bloomberg.
"Землі корінних народів, присвоєні компанією для промислового виробництва, тепер нагадують пейзаж як на Місяці. Традиційне використання цих земель більше неможливе", - йдеться у зверненні Aborigen Forum.
Группа просить "Норнікель" оцінити збиток від масштабного розливу палива в Арктиці, яке відбулося на початку цього року, переглянути свою політику щодо корінних народів та рекультивувати забруднені території на пів острові Таймир у Мурманській області.
Звернення зроблено після того, як Маск минулого місяця пообіцяв "гігантський контракт" компаніям, які добувають нікель екологічним способом. За даними BloombergNEF, постачання металу, який є ключовим компонентом акумуляторів електромобілів, можуть припинитися вже в 2023 році.
Лист посиляює тиск на російську компанію-гіганта, яку давно критикують за екологічні показники. "Норнікель" намагається уникнути штрафу в $2 млрд за розлив палива в травні.
Нагадаємо, що в Норільську в ріку вилилося близько 20 000 т нафтопродуктів у результаті аварії на ТЕЦ. Було оголошено федеральну надзвичайну ситуацію.
также читайте
[31.07.2020]
|
по теме
За рік в Києві збудують дві станції метро
08. 08. 2020 | 09:45
Орієнтовно через два тижні метробудівці планують розпочати роботи з розробки тунелю між станціями "Сирець" та “Мостицька”. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн прес-конференції, відповідаючи на запитання, отримані від ЗМІ.
В Іспанії літак пішов на екстрену посадку через українця, який відмовився вдягти маску
08. 08. 2020 | 09:35
В Іспанії рейс Air Europa між островом Гран-Канарія та Мадридом екстрено посадили в аеропорту Малаги через відмову пасажира-українця вдягти маску. Інцидент трапився увечері 6 серпня, пише іспанське видання elPeriodico.
"Укрзалізниця" розмістить у поїздах воєнізовану охорону та встановить у вагонах сигнальні кнопки і відеокамери
08. 08. 2020 | 08:51
"Укрзалізниця" створила комплексну програму підвищення безпеки перевезень у пасажирських поїздах, що складається з п'яти основних напрямків. Про це повідомила пресслужба "УЗ".
В Киеве дикари протестовали против внедрения новых стандартов связи
04. 08. 2020 | 14:55
В Киеве прошла акция против внедрения 5G-интернета в Украине.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»