Корінне населення арктичної зони Росії просить Ілона Маска бойкотувати "Норнікель"

Группа корінних мешканців арктичної зони Росії просить засновника Tesla та SpaceX Ілона Маска не робити закупівлі у гірничодобувної компанії "Норнікель", доки остання не відшкодує екологічні збитки, нанесені їхнім землям.

Про це пише Bloomberg.

"Землі корінних народів, присвоєні компанією для промислового виробництва, тепер нагадують пейзаж як на Місяці. Традиційне використання цих земель більше неможливе", - йдеться у зверненні Aborigen Forum.

Группа просить "Норнікель" оцінити збиток від масштабного розливу палива в Арктиці, яке відбулося на початку цього року, переглянути свою політику щодо корінних народів та рекультивувати забруднені території на пів острові Таймир у Мурманській області.

Звернення зроблено після того, як Маск минулого місяця пообіцяв "гігантський контракт" компаніям, які добувають нікель екологічним способом. За даними BloombergNEF, постачання металу, який є ключовим компонентом акумуляторів електромобілів, можуть припинитися вже в 2023 році.

Лист посиляює тиск на російську компанію-гіганта, яку давно критикують за екологічні показники. "Норнікель" намагається уникнути штрафу в $2 млрд за розлив палива в травні.

Нагадаємо, що в Норільську в ріку вилилося близько 20 000 т нафтопродуктів у результаті аварії на ТЕЦ. Було оголошено федеральну надзвичайну ситуацію.

