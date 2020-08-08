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В Іспанії літак пішов на екстрену посадку через українця, який відмовився вдягти маску

08 августа 2020 | 09:35

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В Іспанії рейс Air Europa між островом Гран-Канарія та Мадридом екстрено посадили в аеропорту Малаги через відмову пасажира-українця вдягти маску. Інцидент трапився увечері 6 серпня, пише іспанське видання elPeriodico.


Зазначається, що екіпаж неодноразово просив чоловіка вдягти маску, однак той відмовлявся. Через це був активований спеціальний протокол, відповідно до якого літак мали посадити в екстреному порядку. 

Асоціація Controladores Aéreos.org підтвердила інформацію про цей інцидент, зазначивши, що зразу після приземлення "конфліктного пасажира" чекали працівники Цивільної гвардії.

Вони вимагають не робити закупівлі у компанії, доки та не відшкодує екологічні збитки. 

 
 


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