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В Іспанії літак пішов на екстрену посадку через українця, який відмовився вдягти маску
08 августа 2020 | 09:35
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В Іспанії рейс Air Europa між островом Гран-Канарія та Мадридом екстрено посадили в аеропорту Малаги через відмову пасажира-українця вдягти маску. Інцидент трапився увечері 6 серпня, пише іспанське видання elPeriodico.
Зазначається, що екіпаж неодноразово просив чоловіка вдягти маску, однак той відмовлявся. Через це був активований спеціальний протокол, відповідно до якого літак мали посадити в екстреному порядку.
Асоціація Controladores Aéreos.org підтвердила інформацію про цей інцидент, зазначивши, що зразу після приземлення "конфліктного пасажира" чекали працівники Цивільної гвардії.
Вони вимагають не робити закупівлі у компанії, доки та не відшкодує екологічні збитки.
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