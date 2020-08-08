В Іспанії літак пішов на екстрену посадку через українця, який відмовився вдягти маску

Зазначається, що екіпаж неодноразово просив чоловіка вдягти маску, однак той відмовлявся. Через це був активований спеціальний протокол, відповідно до якого літак мали посадити в екстреному порядку.

Асоціація Controladores Aéreos.org підтвердила інформацію про цей інцидент, зазначивши, що зразу після приземлення "конфліктного пасажира" чекали працівники Цивільної гвардії.

Вони вимагають не робити закупівлі у компанії, доки та не відшкодує екологічні збитки.