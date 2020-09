Первый украинский олигарх на Netflix 31 августа 2020 | 10:14 , Никита АФАНАСЬЕВ распечатать [0] добавить в комментарии [0] добавить в Одна из серий свежего документального сериала “Most Wanted” (“Самые разыскиваемые преступники”), размещенного на крупнейшем в мире стриминговом сервисе, посвящена Семену Могилевичу. В частности, его участию в схемах поставки газа в Украину через “РосУкрЭнерго” — посредника, в котором половина акций по документам принадлежала Дмитрию Фирташу и его младшим партнерам.

В современной Украине редко вспоминают Севу Могилевича, который родился в Киеве в 1946 году и закончил экономический факультет Львовского университета. А зря. Ведь до терактов “Аль-Каиды” в США в 2001 году израильская разведка считала Могилевича самой большой угрозой для безопасности Израиля и стран Восточной Европы. А на сайте ФБР ему посвящена отдельная страница: “Семен Могилевич. Разыскивается за вымогательство, мошенничество с ценными бумагами, мошенничество с использованием электронных средств коммуникации, мошенничество с использованием почты, отмывание денег. Клички: Сева Могилевич, Семен Юдкович Палагнюк, Семен Юкович Телеш, Шимон Макелвич, Сева. Бизнесмен. Основное место жительства — Москва, но также имеет связи в США и Великобритании. Использует российский паспорт”. Могилевич был совладельцем зарегистрированного в Канаде общества YBM Magnex International Inc. (котировавшегося также на Уолл Стрит). По данным ФБР, инвесторы понесли убытки на более чем 150 млн. долларов в результате реализации подозрительной схемы, включающей в себя взвинченные цены на акции, поддельные финансовые книги и записи, обман чиновников американской Комиссии по ценным бумагам и биржам и подкуп бухгалтеров. Схема развалилась 13 мая 1998 года, когда по федеральному запросу в компании был произведен обыск, и продажа акций компании была отложена. Обвинение против этих людей было выдвинуто 24 апреля 2003 года в Пенсильвании по 45 пунктам и включает в себя вымогательство, мошенничество с ценными бумагами, мошенничество с использованием электронных средств коммуникации, мошенничество с использованием почты, отмывание денег. Могилевич также являлся фактическим хозяином фирмы Benex Worldwide Ltd. При посредничестве московского отдела Bank of New York он вывез из России миллиарды долларов, принадлежавших олигархам (по оценкам ФБР, это было от 4 до 22 миллиардов долларов США). Отделом банка управляла член “солнцевской группировки” Наташа Кагаловская. Ее муж — Константин, до 1995 года сотрудник Международного валютного фонда, помог “солнцевской” братве “прихватить” часть из 16 млрд. долларов США кредитов, предоставленных России МВФ. Несмотря на столь внушительный ворох обвинений в США и за ее пределами, Могилевич сумел провернуть самую крупную свою аферу именно в родной Украине. Речь идет об эксклюзивном поставщике российского газа в Украину в середине “нулевых” — швейцарской Rosukrenergo (RUE), выручка которой достигала 10 млрд долларов в год. Российский монополист “Газпром” контролировал 50% посредника, а почти вся вторая половина была сконцентирована в руках новоявленного украинского олигарха Дмитрия Фирташа. На большую газовую орбиту Фирташ вышел вместе с приходом Юрия Бойко на пост главы “Нафтогаза”, а Сергея Левочкина — на должность первого помощника президента Кучмы. Тогда поставщиком среднеазиатского газа для Украины стала созданная Фирташем наполовину фиктивная фирма Eural Trans Gas. Британские исследователи из организации Global Witness установили, что этот посредник был зарегистрирован израильским юристом Семена Могилевича Зеевом Гордоном. Номинальными владельцами Eural Trans Gas были жительницы Румынии, среди которых — актриса, которая призналась, что передала свои паспортные данные в обмен на помощь с оплатой телефонных счетов. Когда в прессе поднялся шум из-за малопонятной конторы, где оседала огромная посредническая маржа, на место Eural Trans Gas пришла “РосУкрЭнерго”, которая получила право до 2028 года поставлять туркменский газ в Украину. “РосУкрЭнерго” была зарегистрирована в квартире жилого дома в швейцарском городе Цуг. Учредителями в пропорции 50 на 50 стали “дочка” российского “Газпрома” и неизвестные акционеры, ширмой которых работала австрийская компания “Райффайзен Инвестмент” во главе с менеджером банка Вольфгангом Путчеком. Впоследствии владелец второй половины, венская фирма Centragas, раскрыла состав учредителей — это были кипрские компании Morottix Trading Limited (90%) и Grenar Enterprises Limited (10%). Если за первой стоял Фирташ, то кому принадлежал миноритарный пакет, так и осталось загадкой. Формально владельцем этих акций объявил себя бывший депутат-регионал Иван Фурсин, но за этой фигурой всегда просматривалась фигура его одногруппника, экс-главы администрации президента Януковича Сергея Левочкина и его сестры Юлии Левочкин, которая успела поработать заместителем руководителя австрийской компании Ostchem Holding AG, которая объединяет химические заводы Фирташа. Деятельность “РосУкрЭнерго” по поставкам газа в Украину, Польши, Словакии и Венгрии приносила немалые доходы. Так согласно протоколу собраний акционеров Centragas Holding о распределении дивидендов по состоянию на март 2010 года речь шла о 285 млн евро. Схема “РосУкрЭнерго” заработала в последний год президентства Кучмы, но и после оранжевой революции Фирташ быстро нашел общий язык с новой властью — теща президента Ющенко прибыла на его инаугурацию самолетом, оплаченным компанией Дмитрия Васильевича. И хотя Ющенко долго убеждал, что не знает, кто является владельцем “украинской” доли “РосУкрЭнерго”, это не помешало правительству Еханурова не только оставить за компанией монополию на поставку газа из Центральной Азии, но и завести ее с 2006 года на внутренний рынок, заменив государственный “Нафтогаз”. Проблемы у Фирташа возникали, только когда он не смог найти общий язык со ставшей премьером Юлией Тимошенко. Еще до этого, в июле 2005 году, на тот момент руководитель Службы безопасности Украины и “правая рука” Тимошенко Александр Турчинов заявлял о наличии “косвенных доказательств” того, что на самом деле RUE контролирует Могилевич. И хотя “РосУкрЭнерго” годами опровергала свои связи с Могилевичем, правда стала известна в 2010 году. В ходе встречи с послом США в Украине Биллом Тейлором, содержание которой стало известно благодаря Wikileaks, Фирташ фактически совершил “явку с повинной”, признав, что пользовался услугами Семена Могилевича. “Фирташ отметил, что было невозможно обратиться к правительству официально, не встретившись с членами преступной группировки. Фирташ признал, что требовал и получил разрешение от Могилевича, когда начинал различные виды своего бизнеса, но он отрицал, что находился в близких отношениях с Могилевичем. Он утверждал, что был вынужден иметь дело с членами преступной группировки, включая Могилевича, а иначе никогда бы не построил бизнес”. Эту историю Фирташ проиллюстрировал таким примером: в начале “нулевых” он решил порвать с компанией “Итера”, которая работала поставщиком туркменского газа в Украину, из-за отказа выплатить Фирташу 50 млн долларов. Вместо этого Дмитрий Васильевич создал свою компанию, которая начала наступать на интересы “Итеры”. Ее владелец Игорь Макаров вызвал Фирташа на встречу, куда нынешний австрийский узник пришел со своей “крышей” — начальником охраны Могилевича Сергеем Михасем и одним из братьев Авериных из “cолнцевской” криминальной группировки. В итоге совместный бизнес Фирташа и Могилевича доконали власти, но не украинские. Вначале — российские, а затем — америаканские. В январе 2008 года Могилевича под именем Сергея Шнайдера неожиданно арестовали в Москве по делу о неуплате налогов. Именно в это время президенты России и Украины договорились похоронить швейцарскую Rosukrenergo как эксклюзивного поставщика российского газа в нашу страну. В июле 2009 года Шнайдера-Могилевича выпустили из сизо под подписку о невыезде — и почти одновременно произошло поглощение российским “Газпромом” венгерского трейдера Emfesz. Много лет “Газпром” поставлял ему газ с отсрочкой платежа до года. Сотни миллионов долларов Emfesz давала в кредит материнской компании — кипрскому офшору Mabofi, принадлежащему Фирташу и его компаньонам. В чьих интересах прокручивались деньги в Mabofi, на что использовались и был ли среди компаньонов Могилевич, не знал даже гендиректор Emfesz Иштван Гоци, продавший Emfesz структурам “Газпрома” без согласия Фирташа. К моменту продажи контрольного пакета Emfesz была должна RUE свыше 350 млн долларов. Когда RUE исключили из цепочки поставок, Emfesz осталась без его дешевого газа. Еще раньше, в конце марта RUE удалось отсудить у Emfesz свыше 527 млн долларов в cтокгольмском арбитраже. В итоге в 2011 году российские власти закрыли уголовное дело Могилевич “за отсутствием события преступления”. Проблемы у Фирташа начались чуть позже. После Евромайдана 2014 года американское правосудие выбило Дмитрия Васильевича, который был спонсором перспективного на тот момент политического “тяжеловеса” Владимира Кличко, из политического процесса в Украине. 12 марта украинского олигарха задержали в Вене по запросу ФБР: США обвиняли Фирташа в даче крупной взятки в обмен на лицензии на разработку месторождений титана в Индии. 21 марта его выпустили под рекордный залог в 125 млн евро, внесенный его российским товарищем. Тем не менее, Фирташу было запрещено покидать Вену. В итоге эта история серьезно повлияла на расклад сил на внеочередных выборах (сначала президентских, а затем — парламентских) 2014 года. 22 апреля 2014 года, в день рождения Владимира Кличко, в Вене произошла встреча Петра Порошенко, Виталия Кличко, Виталия Ковальчука, Юрия Стеця, Сергея Левочкина и Дмитрия Фирташа. “Случайная встреча” (как ее впоследствии назвал Порошенко), продолжавшаяся 28 часов с трехчасовым перерывом, завершилась подписанием соглашения, в соответствии с которым Кличко (поддерживаемый Фирташем и его партнером Левочкиным) не шел на выборы президента Украины, тем самым расчищая путь для Петра Алексеевича, но взамен получал половину мест в списке его блока на ближайших парламентских выборах. Фирташ искренне верил, что достижение подобной договоренности поможет ему избавиться от обвинений ФБР, но в итоге по сегодняшний день он продолжает находиться в Вене, ожидая экстрадиции в США. Что же касается Могилевича, то как свидетельствует оперативная съемка, продемонстрированная в Most Wanted, он сегодня скрывается от правосудия сразу нескольких стран в ближнем Подмосковье. Таким образом, оба партнера несмотря на все перепетии сюжета в итоге оказались пусть и в разных местах, но примерно в одинаковом положении.



Комментировать статью Автор * : Текст * :

Доступно для ввода 800 символов Проверка * : также читайте Двухколесный дефицит. Как велосипед для жителей "первого мира" стал важнее авто ПОГРОМЩИКИ, МАРОДЕРЫ И ДРУГИЕ ДРУЗЬЯ ЭПИДЕМИЙ Возвращение сверхзвука. Долететь из Киева до Нью-Йорка за два часа Катерина Булавинова: "Хочу увидеть газету с некрологами случайных жертв ковида" ЖИЗНЬ В ТОКИО: СЕКС, ЛЮБОВЬ И ОДИНОЧЕСТВО Деньги для всех. В Европе устанавливают гарантированный доход для бедных