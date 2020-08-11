ЭКС-НАРДЕП ШЕПЕЛЕВ ПОЛУЧИЛ СЕМЬ ЛЕТ ЗА ПОБЕГ

Как сообщает Страна, 7 августа Шепелев был признан виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 369, ч. 2 ст. 393 УК Украины, а именно побега из-под стражи, а также в даче взятки охраннику за помощь в совершении побега.

За совершение инкриминированных ему преступлений Шепелев приговорён к наказанию в виде 7 лет лишения свободы со штрафом в размере 8500 грн и с конфискацией всего имущества.

На протяжении чуть более чем двухлетнего рассмотрения дела, судом по делу были назначены более 300 судебных заседаний, более трети которых стороне защиты удалось сорвать по причине или якобы плохого самочувствия Шепелева, или вследствие так называемой "адвокатской карусели" (постоянной смены защитников в процессе, каждому следующему суд обязан был предоставлять время для ознакомления с материалами дела).



Напомним, бывший народный депутат Украины (V и VI созывов) Шепелев был задержан в марте 2015 года российскими правоохранителями после того, как летом 2014 года он сбежал из больницы скорой помощи в Киеве вместе с охранником. Экс-нардеп был объявлен в международный розыск правоохранительными органами Украины.



Разыскиваемый экс-депутат обвинялся в Украине в хищении средств "Родовид Банка" и заказе нескольких убийств, в частности, банкира Сергея Кириченко в 2003 году и полковника МВД Романа Ерохина в 2006-м, а также в покушении на убийство банкира Сергея Дядечко в 2012 году.



В августе 2016 года главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил, что в отношении Шепелева зарегистрировано уголовное производство по ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.



8 февраля 2018 года сотрудники СБУ задержали Шепелева. При нем обнаружено "удостоверение", выданное т.н. "министерством государственной безопасности Донецкой народной республики" на имя подполковника Боруха Николая Владимировича. При этом Шепелев был сильно избит.