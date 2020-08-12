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Актер Ширвиндт стал участником ДТП

12 августа 2020 | 08:34

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Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт стал участником ДТП в городе Валдае Новгородской области, сообщил ТАСС источник. В региональном УМВД ТАСС подтвердили информацию об инциденте, сам Ширвиндт сообщил агентству, что в аварии не пострадал.


По данным УМВД России по Новгородской области, ДТП с участием двух легковых автомобилей Mitsubishi L200 и Renault Sandero произошло днем во вторник, в результате столкновения пассажир Renault с травмами доставлена в местную больницу.

"В настоящее время выясняются причины и обстоятельства совершения ДТП, устанавливается виновник. За рулем Mitsubishi L200 был мужчина 1934 года рождения. Пострадавшая - пассажир автомашины Renault Sandero была госпитализирована с травмами в Валдайскую ЦРБ", - сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по Новгородской области. Как сообщили ТАСС в министерстве здравоохранения региона, пострадавшая доставлена в Новгородскую областную клиническую больницу, женщина находится в удовлетворительном состоянии.

По данным информированного источника, одним из участников этого ДТП в городе Валдай стал народный артист РСФСР Александр Ширвиндт. Собеседник агентства добавил, что артист не пострадал.

"Я жив, здоров. Сцепились две машины на перекрестке. Обычное дело автомобилистов", - сообщил ТАСС сам Ширвиндт.



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