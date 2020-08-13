В посольстве США заявили о “вале дезинформации” про “успешные реформы” в Украине

13 августа 2020 | 10:36

Временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин заявила о “вале дезинформации в СМИ и соцсетях”, которая подрывает “успешные реформы в Украине”, стартовавшие после Майдана и продолженные президентом Владимиром Зеленским. Ложью она считает и утверждения о том, что Украина зависима и управляется с Запада. Этой теме посвящена заметка американского дипломата, опубликованная на сайте посольства США в Украине.

По мнению Квин, “для защиты своих экономических интересов злонамеренные субъекты атакуют правоохранительные и регулятивные органы и ослабляют корпоративное управление, одновременно пытаясь сохранить коррупционные схемы, которые высасывают деньги из государственного бюджета в пользу нескольких лиц”.

Также она считает, что некие “смотрящие в прошлое” силы “стремятся вогнать клин между украинцами и их демократическими союзниками”.

“Они утверждают, что Запад стремится “управлять Украиной” или преследует собственные интересы за счет Украины. Это лживая теория, распространяемая теми, кто не хочет видеть, чтобы Украина реализовала свой полный потенциал как богатая, преуспевающая демократия, в полной мере использующая талант и творчество своего народа. Поддержка Соединенными Штатами стремления Украины быть сильной, независимой, богатой и выносливой обусловлена ​​нашим убеждением в том, что целостная Европа, свободная и мирная, отвечает интересам всех нас”, — написала дипломат.

И тут же заметила, что ее команда в посольстве США “работает бок о бок с партнерами в украинском правительстве, украинском гражданском обществе и среди украинского народа над продвижением инициатив, которые они сами начали для достижения своих целей”.

Квин полагает, что источником многих фальшивых рассказов, “атакующих отношения Украины с Западом и ее реформы”, является Россия.