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Власти создают препятствия для выезда заробитчан в Польшу
13 августа 2020 | 10:39
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Блогер Юрий Романенко отметил интересную закономерность. Вот что он пишет.
"Согласно новому списку, в Украине за последние две недели заболеваемость коронавирусной инфекцией составила 38,10 человек на 100 000 населения. Украина входит в “зеленую” зону. Помимо нее, в “зеленой” зоне оказались Чехия, Беларусь, Хорватия, Турция, Словения, Словакия, Литва, Латвия. В перечень стран “красной” зоны попали Греция, Польша, Болгария, Черногория, Румыния и многие другие государства.
Вопрос: Почему в красной зоне Польша с показателями 20, 10, но не Хорватия с 20-80, то есть больше, чем у Польши. Не говоря об Албании, с ее 53, 50 ( кот кочует из красной в зеленую и обратно). Черногория с чудовищным 236,90 (хотя, нет ее уже перевели в красную) и даже Болгария с 40-40. Часть этих стран в зеленой зоне, а Польша нет.
Но если подумать, то в Польшу едут заробитчане в больших количествах, там трансграничная торговля. И наверное никто не хочет сидеть в карантине, а ЦПР тесты стоят немалого бабла. Потому лучше Польшу поместить в красную зону, а туристические страны на которых могут заработать авиаперезвозчики не будем тыкать пальцем какие и турфирмы в зеленой."
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