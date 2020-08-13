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Чешский концерн инвестирует в “Южмаш” более 50 млн евро
13 августа 2020 | 10:41
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Чешский концерн Witkowitz, который специализируется на изготовлении машиностроительного оборудования, планирует инвестировать в украинское предприятие “Южмаш” минимально 50 млн евро для создания на его базе новых производственных мощностей, сообщает пресс-служба завода.
“Основной задачей сотрудничества является развитие новых проектов по реконструкции железнодорожных дизельных двигателей и производства водородных двигателей. Ориентировочный запуск производства планируется на конец 2020 года. К этому времени будет создано три отдельные производственные зоны: цех по ремонту колесных пар с объемом инвестиции в 10 млн евро, цех по ремонту вагонов с объемом до 2 млн евро и цех по ремонту локомотивов — до 10 млн евро. Кроме этого, планируется формирование торговой площадки авторизованного дилера концерна Witkowitz”, — сказано в сообщении.
Проект предусматривает долгосрочное сотрудничество, в результате которого будут созданы авторизованные сервисные центры по обслуживанию локомотивов и дизельных двигателей, а также центр по капитальному ремонту вагонов и колесных пар. В дальнейших планах — завод по производству оборудования для изготовления водорода и центр по переоборудованию локомотивов.
Witkowitz — один из самых мощных машиностроительных заводов Центральной Европы. Он был основан в XIX веке и сегодня является всемирно известным брендом с инновационными технологическими решениями.
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