Чешский концерн инвестирует в “Южмаш” более 50 млн евро

13 августа 2020 | 10:41

Чешский концерн Witkowitz, который специализируется на изготовлении машиностроительного оборудования, планирует инвестировать в украинское предприятие “Южмаш” минимально 50 млн евро для создания на его базе новых производственных мощностей, сообщает пресс-служба завода.

“Основной задачей сотрудничества является развитие новых проектов по реконструкции железнодорожных дизельных двигателей и производства водородных двигателей. Ориентировочный запуск производства планируется на конец 2020 года. К этому времени будет создано три отдельные производственные зоны: цех по ремонту колесных пар с объемом инвестиции в 10 млн евро, цех по ремонту вагонов с объемом до 2 млн евро и цех по ремонту локомотивов — до 10 млн евро. Кроме этого, планируется формирование торговой площадки авторизованного дилера концерна Witkowitz”, — сказано в сообщении.

Проект предусматривает долгосрочное сотрудничество, в результате которого будут созданы авторизованные сервисные центры по обслуживанию локомотивов и дизельных двигателей, а также центр по капитальному ремонту вагонов и колесных пар. В дальнейших планах — завод по производству оборудования для изготовления водорода и центр по переоборудованию локомотивов.

Witkowitz — один из самых мощных машиностроительных заводов Центральной Европы. Он был основан в XIX веке и сегодня является всемирно известным брендом с инновационными технологическими решениями.