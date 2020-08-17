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Начальник УВД Гродненского облисполкома: все задержанные в Гродно отпущены

17 августа 2020 | 13:57

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Во время встречи активистов с властями города, начальник УВД Гродненского облисполкома Вадим Синявский заявил, что все задержанные во время акций протеста в городе уже отпущены.


— Всего было задержано около 900 человек. Около 400 получили штрафы. Людей размещали в изоляторе, тюрьме и в Волковыске. На сегодняшний день все граждане, задержанные в Гродно, отпущены! — сообщил Вадим Синявский.

 


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