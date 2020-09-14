Завод уходит из Украины. Почему нам долго ждать Илонов Масков 14 сентября 2020 | 10:35 , Сергей Сухов распечатать [0] добавить в комментарии [0] добавить в Заявления о том, что в Украине ждут инвесторов – это для СМИ и международных форумов. На самом деле власти просто не понимают, как можно бизнесмену давать деньги, вместо того, чтобы его «доить».

Когда в следующий раз украинское правительство будет заявлять об очередных шагах по привлечению в нашу страну инвесторов, ему нужно будет напомнить историю с вездеходами – она прекрасно объясняет, почему инвестиционный климат в Украине никак не становится благоприятным, а вечно буксует. Итак, в Украине есть производство уникальных автомобилей – вездеходов Sherp, которые по виду больше напоминают игрушечные машинки, но из-за своих высоких проходных качеств продаются по всему миру. Особенно узнаваемы они стали, когда он них рассказали в передаче Top Gear. Конечно, это не массовое производство, но это – единственные в Украине экспортеры автомобильной техники. Однако владелец компании хочет перенести производство из Украины. Как рассказал СЕО компании Ярослав Пригара на своей странице в Facebook, еще в прошлом году компания задумалась о строительстве нового завода в Украине и обратилась к украинским властям с запросом – какие, мол, вы можете предложить условия для размещения нового производства? По словам Пригары, общение с чиновниками было «продуктивным»: «Мы ответственно ездили на встречи, ответственно отвечали на поступающие вопросы, ответственно и настойчиво приглашали посмотреть наше производство. И на текущий момент все еще ждем предложений». Поскольку более чем за полгода решение проблемы не продвинулось ни на шаг, украинский производитель вездеходов обратился с аналогичным вопросом к властям других стран. В итоге, по словам Пригары, шесть стран, названий которых он не приводит, но о которых говорит "ВВП больше украинского в десятки раз", выразили заинтересованность в создании производства вездеходов на их территории, предложения были озвучены на уровне послов и министров, которые не погнушались и лично приехали посмотреть на украинский завод. Мало того, власти этих стран предложили владельцам компании компенсировать до 70% затрат на строительство нового завода. А что же украинские власти? По словам Пригары, за последние полгода в компании — уже четвертая проверка от государственных контролирующих органов. А истории о том, что иностранные государства готовы компенсировать львиную часть затрат на создание у них нового производства, вгоняют украинских чиновников в ступор — наши просто не понимают, как можно бизнесмену давать деньги, вместо того, чтобы его «доить». В этой истории хорошо отражается вся суть украинской бюрократии в ее погоне за привлечением инвестиций и созданием новых рабочих мест в стране. Это на международных форумах и пресс-конференциях чиновники рассказывают, как они создают самые что ни на есть благоприятные условия для строительства новых заводов и фабрик, как борются за каждый балл рейтинга Doing Business, как создают «единые окна» и муштруют «инвестиционных нянь»… Чиновники мечтают о мегапроектах уровня Илона Маска, за которым наперегонки бегают американские штаты, предлагая самые выгодные условия для размещения его нового производства автомобилей. Штат Техас предложил владельцу Tesla налоговых льгот на $60 млн, только бы новый завод был расположен здесь. А не успел Маск съездить в Оклахому — просто посмотреть еще одну возможную площадку под размещение завода, как Техас сразу же стал предлагать еще более выгодные условия, боясь упустить инвестора. "Нам бы Маска, мы бы за него поборолись, уж такого инвестора, который обеспечит занятость тысячам рабочих, мы бы не упустили!" — примерно так звучат ожидания украинских чиновников. Возможно, проблема украинской власти именно в том, что каждый министр или премьер изначально думает о том, как бы провернуть крупный проект, который сразу перенесет Украину в список успешных, создаст сотни тысяч рабочих мест, улучшит экспорт, повысит собираемость налогов и обессмертит имя чиновника, который перерезал ленточку на церемонии открытия такого предприятия. Вспомним хотя бы министра инфраструктуры Владимира Омеляна, который хотел если уж что-то и строить, так сразу – гиперлуп, никак не меньше. Или нынешнего министра энергетики Ольгу Буславец, которая говорила о майнинге криптовалют на украинских АЭС или строительстве завода по производству водородного топлива. Но, может быть, украинским чиновникам стоит начать с малого? С почти игрушечных вездеходиков, которые дадут отнюдь не сотни тысяч рабочих мест, но на которых будет написано «Made in Ukraine»? Может быть, вместо того, чтобы мечтать об инвесторе уровня Илона Маска, лучше вырастить своего собственного? ДЕЛОВЯ СТОЛИЦА



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