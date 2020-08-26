|
Байден пообещал летальное оружие в случае его победы
26 августа 2020 | 10:01
распечатать комментарии [0] добавить в
Кандидат в президенты США от Демократической партии, бывший вице-президент Джозеф Байден обещает работать над тем, чтобы предоставить Украине летальное вооружение, если он выиграет выборы.
Об этом Байден заявил в приветственном обращении по случаю 29-ой годовщины независимости Украины, информирует "ДС".
"Как президент я проясню Кремлю, что они должны закончить свою агрессию и оккупацию Украины. Администрация Байдена-Харрис убедится, что Украина получит необходимую экономическую и военную поддержку, в том числе смертоносное вооружение — одновременно призывая Украину проводить важные реформы, которые являются жизненно необходимыми для ее успеха", — сказал Байден в обращении, на которое ссылается "Голос Америки".
Следует отметить, что администрация президента Барака Обамы, в которой Джо Байден восемь лет был вице-президентом, республиканцы критикуют именно за отказ предоставить Украине смертоносное оружие. Оборонительное вооружение, в частности противотанковые установки Джавелин (Javelin), Украина получила уже от администрации действующего президента Дональда Трампа.
О важности поддержки Украины в День Независимости также заявили республиканские политики. В частности, об этом в своем обращении вспомнил сопредседатель группы поддержки Украины в Сенате США Роб Портман.
"Сегодня я поздравляю вашу отвагу и преданность в усилиях стать в один ряд с демократическими странами мира. Защитить себя от российской агрессии и быть преданными проведению критически важных правительственных реформ. Как сопредседатель Группы поддержки Украины в Сенате я горд поддержать эти усилия и возглавить работу Сената по предоставлению дополнительной помощи Украине", — отметил он.
также читайте
[20.08.2020]
|
по теме
Силовики в Беларуси снова избивают и задерживают протестантов
26. 08. 2020 | 09:59
Белорусские силовики применил слезоточивый газ во время разгона акции протеста в Гродно. Митингующие собрались возле РОВД.
Cвятослав Пискун уже никому ничего не советует
26. 08. 2020 | 09:53
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова уволила своего внештатного советника Святослава Пискуна. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на "информированных собеседников".
Италия выдала России арестованного по запросу США топ-менеджера “дочки” Ростеха
21. 08. 2020 | 17:16
Власти Италии эстрадировали в Россию топ-менеджера входящей в Ростех Объединенной двигателестроительной корпорации Александра Коршунова. Он был арестован в Неаполе по запросу США, Вашингтон обвиняет его в промышленном шпионаже.
Глава КНДР делегировал часть полномочий сестре
21. 08. 2020 | 09:03
Ким Е Чжон будет отвечать за политику КНДР в отношении США и Южной Кореи.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»