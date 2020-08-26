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Байден пообещал летальное оружие в случае его победы

26 августа 2020 | 10:01

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Кандидат в президенты США от Демократической партии, бывший вице-президент Джозеф Байден обещает работать над тем, чтобы предоставить Украине летальное вооружение, если он выиграет выборы.


Об этом Байден заявил в приветственном обращении по случаю 29-ой годовщины независимости Украины, информирует "ДС".

"Как президент я проясню Кремлю, что они должны закончить свою агрессию и оккупацию Украины. Администрация Байдена-Харрис убедится, что Украина получит необходимую экономическую и военную поддержку, в том числе смертоносное вооружение — одновременно призывая Украину проводить важные реформы, которые являются жизненно необходимыми для ее успеха", — сказал Байден в обращении, на которое ссылается "Голос Америки".

Следует отметить, что администрация президента Барака Обамы, в которой Джо Байден восемь лет был вице-президентом, республиканцы критикуют именно за отказ предоставить Украине смертоносное оружие. Оборонительное вооружение, в частности противотанковые установки Джавелин (Javelin), Украина получила уже от администрации действующего президента Дональда Трампа.

О важности поддержки Украины в День Независимости также заявили республиканские политики. В частности, об этом в своем обращении вспомнил сопредседатель группы поддержки Украины в Сенате США Роб Портман.

"Сегодня я поздравляю вашу отвагу и преданность в усилиях стать в один ряд с демократическими странами мира. Защитить себя от российской агрессии и быть преданными проведению критически важных правительственных реформ. Как сопредседатель Группы поддержки Украины в Сенате я горд поддержать эти усилия и возглавить работу Сената по предоставлению дополнительной помощи Украине", — отметил он.



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