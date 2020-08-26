Байден пообещал летальное оружие в случае его победы

"Сегодня я поздравляю вашу отвагу и преданность в усилиях стать в один ряд с демократическими странами мира. Защитить себя от российской агрессии и быть преданными проведению критически важных правительственных реформ. Как сопредседатель Группы поддержки Украины в Сенате я горд поддержать эти усилия и возглавить работу Сената по предоставлению дополнительной помощи Украине", — отметил он.