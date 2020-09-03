В Харькове взрыв на рынке

03 сентября 2020 | 10:55

Сегодня, 3 сентября, в Харькове на территории авторынка "Барабашово" на проспекте Юбилейный произошел взрыв. В результате происшествия никто не пострадал.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как сообщается, в результате взрыва поврежден трактор для вывоза мусора.