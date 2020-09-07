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Оккупанты "порадовали" жителей Крыма самым жестким этапом ограничения водоснабжения

07 сентября 2020 | 10:56

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Оккупационная власть Крыма ввела на полуострове третий, самый жесткий режим ограничений подачи воды. В частности, воду крымчанам будут подавать по три часа утром и вечером.


Об этом сообщает российское "правительство" Крыма, передает "ДС" со ссылкой на Крым.Реалии.

Такие меры предприняты начиная с понедельника, 7 сентября, в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водоемов

Так, в Симферополе часть города будет получать воду по 3:00 утром и вечером. По информации российских властей столицы оккупированной АР Крым, потребление воды снизится до 100 тысяч кубометров в сутки вместо 160 тысяч кубов.

Напомним, по данным оккупантов, в аннексированном Россией Крыму пересохли почти все самые крупные реки — Альма, Бельбек, Черная, Кача.

"Деловая столица"



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