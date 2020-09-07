Оккупанты "порадовали" жителей Крыма самым жестким этапом ограничения водоснабжения

Напомним, по данным оккупантов, в аннексированном Россией Крыму пересохли почти все самые крупные реки — Альма, Бельбек, Черная, Кача.

Так, в Симферополе часть города будет получать воду по 3:00 утром и вечером. По информации российских властей столицы оккупированной АР Крым, потребление воды снизится до 100 тысяч кубометров в сутки вместо 160 тысяч кубов.

Такие меры предприняты начиная с понедельника, 7 сентября, в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водоемов

Об этом сообщает российское "правительство" Крыма, передает "ДС" со ссылкой на Крым.Реалии .

Оккупационная власть Крыма ввела на полуострове третий, самый жесткий режим ограничений подачи воды. В частности, воду крымчанам будут подавать по три часа утром и вечером.