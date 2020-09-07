“Зеленский слился с системой”. Полное заявление Лероса, за которое его исключили

07 сентября 2020 | 11:23

Полный текст резонансного выступления депутата с трибуны парламента, после которого его исключили из фракции "Слуга народа".

Фракция Слуга народа исключила из своих рядов депутата Гео Лероса после его критики в адрес действующей исполнительной власти. LIGA.net публикует полный текст резонансного выступления депутата с трибуны парламента.

“Многие из вас считают, что мое выступление будет посвящено моему сожженному автомобилю, но я сэкономлю ваше время и эту тему поднимать не буду. Я хочу лишь сказать, что вызов я принимаю и никому этого не прощу.

Мне очевидно, что страна движется в пропасть, а у нас до сих пор не появилось никакой государственной стратегии, хоть какого-то плана на будущее. Стыдно, но единственным стратегическим документом, который может объяснить куда и как Украина будет двигаться, приходится считать программу кандидата Зеленского на сайте ЦИК.

Давайте подведем итоги, чем страна мечты под названием “сделаем их вместе” отличается от печальной реальности “Украина — это ты”.

Вместо обещанного снятия неприкосновенности с президента, депутатов и судей, неприкосновенными (очевидно, Лерос имел в виду, уязвимыми, — ред.) сделали только депутатов из оппозиции.

Обещание “никаких корочек и телефонного права”, оказалось, не касается руководства Офиса президента, которое пользуется номерами прикрытия для своих частных авто, а Ермак по телефону раздает указания, против кого открывать дела, а какие закрывать, кого назначать на государственные должности, а кого увольнять!

Судебная ветвь власти таки стала прислужником президента, даже в рейдерском захвате НАБУ.

Зеленский декларировал: “Сдача национальных интересов не может быть предметом никаких переговоров”. Сегодня это звучит как издевательство, когда Офис президента возглавляет господин Ермак — агент ГРУ Российской Федерации, который через Кравчука и Фокина тестирует запланированную измену.

Борьба с кумовством закончилась чуть ли не в первый день с назначением кварталовца Баканова главой СБУ, который по протекции Зеленского взял под контроль теневую экономику, возглавил незаконный оборот спирта, наркотиков, контрабанду, торговлю с ОРДЛО, рэкет и рейдерство бизнеса.

Процитирую Зеленского: “Органы правопорядка должны прекратить заниматься экономическим давлением на бизнес, СБУ не будет заниматься экономическими преступлениями”. Оказывается — будет, потому что это выгодно!

В дополнение президент назначил сестру своей соседки, на которую записано его поместье в Италии, управлять Антимонопольным комитетом, который призван создать обещанную свободу конкуренции.

Вместо энергонезависимости, правительство отключает энергоблоки АЭС, чтобы главный олигарх страны не потерял статус самого богатого человека в Европе. При этом нанесенные им убытки в размере 39 млрд грн от Роттердам+ стали минусом в кармане украинцев.

Перейдем к нулевой толерантности к коррупции. В этой стране только Зеленский, оказывается, толерантен к тому, что руководитель Офиса президента — это главный коррупционер в стране Но именно желания президента оказалось достаточно, чтобы ОПГ Ермака безнаказанно грабила страну!

Подскажите, а где обещанные открытые конкурсы на государственные должности? Зато люстрированных зашкваренных махровых коррупционеров без конкурса назначают в таможню, налоговую и все другие коррупционные кормушки, прикрываясь коронавирусом.

А как может быть по-другому, если вместо обещанных новых лиц к власти пришли люди клана Януковича, который теперь возглавляете вы, господин президент. Вы несете персональную ответственность за преследования гражданских активистов, журналистов и оппозиционных политических организаций.

Я не буду перечислять целый ряд задекларированных реформ, потому что очевидно, что вы так далеки от интересов Украины, как Ермак — от борьбы с коррупцией.

Но давайте честно: кто Ермак без Зеленского? Это на самом деле сознательный выбор президента — поручить ему выполнять всю его грязную коррупционную работу. Неужели Ермак не согласовывает с президентом “смотрящих”? Или Зеленский не знает, какие министры прислуживают другим министрам?

Господин Президент, согласитесь, вы не стали воевать со старой системой, вы просто с ней слились.

Именно вы своими микробами и бактериями лжи заразили всю страну, потеряв шанс великой державы, обменяв его на конверты от олигарха. Вы сдали страну в аренду этим олигархам, чем сами себе подписали приговор и стали пустым местом в истории.

Уже понятно, что не будет никаких посадок. Скоро украинцы окончательно определятся, что не хотят встречать с вами следующую весну.

И в завершение, господин президент, у меня к вам один вопрос: вам не стыдно?” — сказал Лерос с трибуны Рады.

31 августа Зеленский в своем выступлении на съезде Слуги народа назвал некоторых депутатов “микробами”, которые “забыли, зачем их избрали в Раду”.

Сегодня, 1 сентября, Гео Лерос отреагировал на слова президента, сказав, что это “вы своими микробами и бактериями лжи заразили всю страну”. Зеленский, по его словам, не стал воевать со старой системой, а “слился” с ней. Ермака депутат назвал “агентом ГРУ РФ, который через Кравчука и Фокина тестирует запланированную измену”, а Баканов, по мнению Лероса, “взял под контроль теневую экономику”.

После этого стало известно, что в Верховной Раде начали собирать подписи за выход Лероса из фракции СН. Инициатором сбора, по информации LIGA.net, стал глава фракции Давид Арахамия.

Позже во фракции СН сообщили, что исключили Лероса.