ТЕМА

Лукашенко собрался в Москву

07 сентября 2020 | 13:59

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Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "Интерфакс". Однако, по его словам, это будет не 13 сентября, как ранее писали СМИ.


 

"В целом, действительно, его можно ожидать в ближайшие дни, мы своевременно вас проинформируем", - сказал Песков.

Напомним, президенты РФ и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о личной встрече в Москве в ближайшие недели. В Кремле уточнили, что визит белорусского лидера состоится в ближайшие две недели.



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