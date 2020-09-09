ТЕМА

Министр собирается переделать Лукьяновское СИЗО в отель

09 сентября 2020 | 16:59

распечатать        комментарии [0]       добавить в

Одно из зданий на территории Лукьяновского СИЗО - т.н. "Катьку", - планируют переделать под отель. А часть заключенных переселить в современный СИЗО на Бориспольской трассе. Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська в интервью "Стране".


"Хочу сделать из “Катьки” гостиницу. “Катька” — это самое старое помещение на территории Лукьяновского СИЗО. Очень красивое, беленькое здание с толстыми стенами. Мы хотим построить на Бориспольской трассе современный СИЗО и часть жителей Лукьяновки переселить туда.  А освободившееся здание — “Катьку”, — переделать под гостиницу. В то же время, Институт нацпамяти говорит — никакой гостиницы, надо делать музей. Но там 5 этажей, огромное здание. Кто, кто даст деньги на это? Отель хотя бы сможет окупиться. А музей — что? Там просто камеры, камеры, камеры. Поэтому нет — гостиница", - сообщил "Стране" министр.

Глава Минюста уверен, что будет много желающих поселиться в отеле на территории действующего СИЗО.

"Во-первых, она ("Катька") красивая. Во-вторых, это немножко адреналин и экзотика. В-третьих, это история — там сидело ого-го сколько людей! Элита 19-20 столетия. И еще многие там будут сидеть за пару лет, пока мы отель будем строить — так что и современная элита успеет там побывать. Мы сейчас пытаемся узнать, кто и в каких камерах сидел, таблички повесим с именами известных личностей, чтобы было красивенько. На Западе это вполне себе нормальный типаж гостиницы — бывшая тюрьма. С соответствующим реквизитом. Я не про гостиницу БДСМ-формата, это просто историческая экзотика", - считает Денис Малюська.

Минюст пытается найти под этот проект частного инвестора. По словам главы ведомства, отель в "Катьке" может окупиться за 5-6 лет. 

 



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: УНИАН

COMM Модель демонструє одяг з колекції дизайнера Віктора Кобилінського під час Міжнародного фестивалю моди "Київський подіум" в Києві в понеділок, 17 жовтня 2005 р. В рамках Фестивалю проходитиме вже традиційний дизайнерський конкурс круїзних колекцій "10х10". Його правила залишаються незмінними: десять українських модельєрів представляють колекції, кожна з яких складається з 10 одиниць - наряди, призначені для фешенебельної морської подорожі. Журі конкурсу очолює, як і минулого року, відомий модельєр Пако Рабанн. Фото Олександра Синиці / УНІАН

   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100