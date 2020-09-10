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"Delfi" плывет в последнюю гавань
10 сентября 2020 | 10:13
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Затонувший танкер Delfi, который сегодня утром убрали из одесского пляжа, транспортируют в морской порт Черноморска. В течение нескольких часов он должен быть в Черноморске.
Об этом в Facebook написал глава Одесской областной государственной администрации Максим Куций.
По его словам, над тем, чтобы убрать танкер из пляжа в Одессе, специалисты частных компаний и государственные службы работали круглосуточно.
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