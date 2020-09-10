ТЕМА

"Delfi" плывет в последнюю гавань

10 сентября 2020 | 10:13

распечатать        комментарии [0]       добавить в

Затонувший танкер Delfi, который сегодня утром убрали из одесского пляжа, транспортируют в морской порт Черноморска. В течение нескольких часов он должен быть в Черноморске.


Об этом в Facebook написал глава Одесской областной государственной администрации Максим Куций.

По его словам, над тем, чтобы убрать танкер из пляжа в Одессе, специалисты частных компаний и государственные службы работали круглосуточно.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: Noname

   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100