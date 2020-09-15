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Налоговые крепостные. Кого не выпустят из Украины за неуплату долгов
15 сентября 2020 | 08:39 , Александр Сурков
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Из страны давно запрещен выезд лицам с непогашенными алиментами, вскоре могут закрыть границы для тех, кто не платит за коммуналку, а теперь, возможно, и налоговым должникам. Не платить по долгам в Украине становится все сложнее.
Депутат от партии “Слуга народа” Дарья Володина зарегистрировала в Верховной Раде законопроект №4075, в котором она предлагает запретить выезд за границу должникам по уплате налогов.
В пояснительной записке к законопроекту депутат уточняет, что сегодня это уже можно сделать теоретически — в Законе Украины “Об исполнительном производстве” предусмотрено, что исполнитель судебного решения о взыскании долгов может обратиться в суд также и за новым решением, которым будет введено для физлица-должника или руководителя предприятия-должника временное, до погашения долгов, ограничение на выезд.
Однако действующая норма, очевидно, не столь эффективна. И поэтому депутат предлагает прописать прямо в законе “О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины” возможность не выпускать за рубеж должников по уплате налогов, сборов, единого социального взноса на общеобязательное государственное социальное страхование не только на основании судебного решения, но и решения “другого органа”.
Подобное изменение закона уже доказало свою эффективность в прошлом. Так, в феврале 2018 г. Министерство юстиции инициировало программу “Чужих детей не бывает”. Она предусматривала, в числе прочего, введение ограничений на выезд за рубеж родителям, которые имеют долги по уплате алиментов, путем внесения некоторых дополнений в Закон “О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины”. Теоретическая возможность ограничивать злостным неплательщикам алиментов выезд за границу существовала и до того, но чтобы взыскать алименты, госисполнителю нужно было по каждому алиментщику обращаться в суд за отдельным решением, а потом с ним идти к пограничникам, чтобы они ставили “клиента” в стоп-список.
Когда же указанный закон был дополнен нормой, что запрет на выезд за границу алиментщика может инициировать и “другой орган”, исполнительная служба Министерства юстиции просто составила список должников и передала его пограничникам, и тех на контрольно-пропускных пунктах тут же стали заворачивать обратно.
В результате поток выплат от должников по алиментам резко вырос — всего за год должники погасили около 5 млрд грн долгов.
Поэтому если инициатива Дарьи Володиной будет реализована, налоговые инспекторы не будут ходить в суд, чтобы добиться запрета на выезд каждого должника в отдельности, а просто передадут списки должников пограничникам, и усядутся пить чай, дожидаясь, когда должники сами к ним прибегут с квитанциями об оплате.
А список должников по уплате налогов на сегодня довольно внушительный. В частности, как указывает Государственная налоговая служба, на 1 августа он насчитывает более 1 млн, как компаний, так и физических лиц — предпринимателей.
Исходя из текста законопроекта, пока нельзя однозначно сказать, коснется ли будущий запрет кроме обычных граждан и физлиц-предпринимателей еще и руководителей компаний-должников. Но в процессе принятия закона это может быть еще детализировано.
Еще с 2013 г. такой мерой воздействия на должников, как запрет на выезд за границу, пользуются банки, которые обращаются в суды за соответствующими предписаниями. И эта мера также оказалась очень действенной — юристы, к которым должники бросаются за помощью, советуют самый быстрый способ решения проблемы: заплатить. А вот если законность запрета, инициированного банком, спорна, то этот вопрос уже лучше решать потом, в суде.
Кроме алиментщиков и должников по налогам с запретом на выезд за границу могут столкнуться и те, кто имеет долги по оплате коммунальных услуг. “ДС” уже писала, что соответствующий законопроект №3613 был зарегистрирован в парламенте в июне этого года. Теперь профильный комитет Верховной Рады его одобрил и рекомендует принять в первом чтении.
По всей видимости, в Украине с каждым годом будет все сложнее избегать уплаты долгов. Начав с алиментщиков, парламент теперь хочет прижать должников по налогам, а потом и тех, кто годами не оплачивает коммуналку. При этом, как показала история, сделать это оказалось не так сложно — достаточно внести в нужные законы всего несколько слов, и дело пойдет, как по маслу.
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