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На "Антонова" мечтают выпускать 12 самолетов в год
15 сентября 2020 | 08:56
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Госпредприятие «Антонов» в 2021 году намерено выйти на финальную стадию, с точки зрения испытаний и сертификации, создания новой конфигурации среднего транспортного самолета АН-178 — без российских комплектующих, сообщил президент ГП Александр Лось в интервью «Экономической правде».
«Начиная с 1 января 2023, параллельно нарабатывая финансовую составляющую, рынки, и обработав госзаказ от украинских компаний, мы должны выходить на темп 12 самолетов АН-178 в год», — сказал он.
«Это то, что мы видим из потенциального маркетингового анализа, нужно государственным органам Украины и отвечает тем намерениям, о которых мы слышим от наших потенциальных заказчиков», — добавил президент ГП.
Лось пояснил, что из-за исторически существовавшей зависимости от российских комплектующих Ан-178 — единственное ближайшее подготовленное серийное производство на сегодняшний день. «Вслед за ним последует пассажирский Ан-158, поскольку они родственные по оборудованию. Также мы приступаем к работе над самолетом, который имеет рабочее название Ан-188», — отметил президент «Антонова».
По его словам, сейчас в цехах серийного производства «Антонов» на разных стадиях готовности находятся три самолета Ан-148 и 10 Ан-158.
Президент ГП сообщил, что в настоящее время работа «Антонова» осложнена коронавирусом, однако намеченные планы выполняются. «Только я пытался повышать численность сотрудников, работающих на рабочих местах, сразу росло число заболевших», — рассказал Лось, добавив, что коронавирусом переболел главный инженер предприятия.
ГП «Антонов» в 2019 году сократило чистую прибыль в 3,5 раза — до 447,98 млн грн, выручка упала на 33,1% — до 5 млрд 998,66 млн грн.
В первом полугодии этого года выручка ГП увеличилась на 7,3% — до 3 млрд 524,09 млн грн, а чистая прибыль сократилась на 8,1% — до 340,06 млн грн.
По словам Лося, около 80% доходов госпредприятие получает от «Авиалиний «Антонова», из парка которого грузовые перевозки осуществляют семь самолетов Ан-124-100 и их модификаций (грузоподъемность 150 тонн), Ан-225 (250 тонн) и Ан-22А (60 тонн).
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