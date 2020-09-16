|
Міст Патона ремонтуватимуть до 2025 року
16 сентября 2020 | 13:18
распечатать комментарии [0] добавить в
Голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко 15 вересня підписав розпорядження "Про реставрацію з пристосуванням мосту ім. Є. О. Патона через р. Дніпро". Документ оприлюднено 16 вересня.
Відповідно до розпорядження реставрацію моста Патона повинні закінчити до 31 грудня 2025 року. Замовником робіт визначено КП "Київатодор", їх проводитимуть за бюджетні кошти.
Міст Патона через Дніпро ввели в експлуатацію 1953 року, і він був найбільшим у світі суцільнозварним мостом, у якого всі шви, включно з монтажними, виконано з допомогою автоматичного зварювання. Це найважливіша транспортна артерія Києва, яка з'єднує центр міста з великими лівобережними житловими масивами.
У 2019 стало відомо про те, що Інститут сталевих конструкцій імені Шимановського визнав стан мосту Патона критичним.
У 2020 році на мосту Патона заборонили проїзд вантажівкам, а рух крайніми смугами перекрили.
также читайте
[07.09.2020]
|
по теме
На "Антонова" мечтают выпускать 12 самолетов в год
15. 09. 2020 | 08:56
Госпредприятие «Антонов» в 2021 году намерено выйти на финальную стадию, с точки зрения испытаний и сертификации, создания новой конфигурации среднего транспортного самолета АН-178 — без российских комплектующих, сообщил президент ГП Александр Лось в интервью «Экономической правде».
Китайцы рассказывают, что вложили в развитие “Мотор Сичи” 1 млрд долларов
15. 09. 2020 | 08:34
Основной акционер компании Beijing Xinwei Technology Group Ван Цзин, чья дочерняя фирма Beijing Skyrizon приобрела 75% акций украинского предприятия по производству авидвигателей “Мотор Сич”, утверждает, что уже вложил в развитие запорожского завода 1 млрд долл, пишет РБК-Украина.
На АвтоЗАЗе приступают к выпуску Рено
10. 09. 2020 | 11:58
В концерне отмечают, что украинский рынок имеет высокий потенциал ПАО "Запорожский автомобилестроительный завод" начинает производство автомобилей Groupe Renault. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.
"Delfi" плывет в последнюю гавань
10. 09. 2020 | 10:13
Затонувший танкер Delfi, который сегодня утром убрали из одесского пляжа, транспортируют в морской порт Черноморска. В течение нескольких часов он должен быть в Черноморске.
Министр собирается переделать Лукьяновское СИЗО в отель
09. 09. 2020 | 16:59
Одно из зданий на территории Лукьяновского СИЗО - т.н. "Катьку", - планируют переделать под отель. А часть заключенных переселить в современный СИЗО на Бориспольской трассе. Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська в интервью "Стране".
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»