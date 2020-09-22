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В Крыму все хуже с водой
22 сентября 2020 | 08:50
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Северный Крым остался без воды вслед за центральным. Пересохли скважины, снабжающие водой 29 поселений.
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