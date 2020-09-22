В Крыму все хуже с водой

22 сентября 2020 | 08:50

Северный Крым остался без воды вслед за центральным. Пересохли скважины, снабжающие водой 29 поселений.



Об этом заявил представитель оккупационной администрации РФ, руководитель ГУП "Вода Крыма" Владимир Баженов: "На утро 21 сентября 29 населенных пунктов переведены на режимное водоснабжение или на подвоз воды в связи с тем, что дебет в скважинах, скажем так, исчез".



На совещании обсудили, что в 39 поселениях оккупированного Крыма, где с конца августа воду подают по графику, наблюдаются сбои в работе системы водоснабжения. В частности, во многих районах Симферополя из-за низкого давления жители не получают воду из водопровода даже положенные два часа в сутки. Например, в 45 многоэтажках вода не поднимается выше пятого этажа.



Также чиновники признали, что из-за введения графика в изношенной системе водоснабжения начались регулярные поломки, которые не позволяют подавать воду вовремя. Кроме этого, поступает множество жалоб от жителей: водопроводная вода в Симферополе имеет желто-коричневый оттенок.