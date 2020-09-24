Имущство нардепа Юрченко арестовано

24 сентября 2020 | 11:15

Высший антикоррупционный суд наложил арест на имущество народного депутата Александра Юрченко, которого Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура подозревают в получении неправомерной выгоды. Об этом сообщает «Слово и дело».

По словам источника издания, арест наложили на наличные средства Юрченко и недвижимость с целью обеспечения будущей конфискации имущества.



Согласно электронной декларации нардепа за 2019 год, он владеет 33% квартиры в Киеве общей площадью 62,4 кв. м и имеет 50 тысяч долларов наличными. Его жена хранит 400 тыс. грн наличными.



Ранее ВАКС взял под стражу Юрченко с альтернативой 3 млн грн залога. Сейчас он ее до сих пор не внес и находится в следственном изоляторе. До этого суд арестовал и его неофициального помощника Ивана Фищенко с альтернативой 1 млн грн залога. Эти деньги за него внесли и он вышел из СИЗО.



Напомним, НАБУ сначала сообщило о подозрении помощнику нардепа Юрченко в получении неправомерной выгоды. Позже в ведомстве сообщили, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова не подписывает подозрение нардепу и поэтому обнародовали видео с доказательствами причастности Юрченко к делу. Через два дня руководительница Офиса генпрокурора подозрение подписала, а САП его вручила нардепу.