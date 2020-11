В Китае объявили революцию. Экологическую 04 ноября 2020 | 08:54 , Дмитрий Беляев распечатать [0] добавить в комментарии [0] добавить в Китай пообещал значительно сократить загрязнение окружающей среды ради борьбы с климатическим кризисом. Для этого стране потребуется потратить триллионы долларов на реорганизацию экономики и обеспечить новыми рабочими местами миллионы людей. Разбираемся, что стоит за китайской "зеленой" революцией.

Обещание председателя КНР Си Цзиньпина "выйти на пик выбросов CO2 до 2030 года и достичь углеродной нейтральности до 2060 года" вызвало большой энтузиазм не только среди экологов, но и всего мирового сообщества. Китай — крупнейший в мире потребитель энергии и каждый год производит более четверти всех выбросов углерода. Это делает страну одним из лидеров по загрязнению окружающей среды. "Человечество должно начать экологическую революцию и быстрее двигаться по пути к формированию экологичной модели развития и образа жизни", — отметил Си Цзиньпин во время своего выступлении на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Заявление китайского лидера означает, что к середине столетия КНР перейдет на возобновляемые источники энергии и будет компенсировать любые выбросы углерода своей "зеленой" политикой. Эта цель практически ставит Китай в один ряд с Европейским союзом, Великобританией и некоторыми другими странами, которые надеются добиться углеродной нейтральности уже к 2050 году, что, по мнению Межправительственной группы экспертов по изменению климата, необходимо для предотвращения глобального потепления на более чем 1,5 градуса по Цельсию. Если странам не удастся остановить изменение климата, то количество экстремальных явлений на планете, в частности волн тепла, которые негативно влияют на здоровье человека, продолжит увеличиваться. Это также грозит климатическими аномалиями, пожарами, наводнениями и стихийными бедствиями и гибелью некоторых видов животных. Как считает исполнительный директор Greenpeace International Дженнифер Морган, обязательство Китая выйти на углеродную нейтральность до 2060 года "посылает сильный сигнал о реальной угрозе климатического кризиса". "Однако действия гораздо важнее слов, — отмечает она. — Далее возникают два логичных вопроса: как Китай намерен исполнять свои обязательства? А во-вторых, присоединится ли Вашингтон?" Геополитический фактор После перехода Китая на "зеленый" курс США останутся крупнейшей страной-загрязнителем, у которой нет четкой стратегии по разрешению климатического кризиса. Выступая на сессии Генассамблеи ООН, президент США Дональд Трамп защищал свое решение покинуть Парижское соглашение — договор между 197 странами о предотвращении необратимых последствий для экологии — и обвинял Китай в "бесконтрольном загрязнении". Президент утверждал, что американские власти тратят миллиарды долларов на экологию и защиту окружающей среды. При этом в августе Вашингтон понизил ограничения на сброс сточных вод с угольных электростанций, а до этого отменил введенные при Бараке Обаме требования к повышению эффективности потребления топлива при производстве автомобилей. По оценкам экспертов, оба этих решения плохо влияют на общую экологическую ситуацию в стране. На этом контрасте решение Китая становится еще одной областью, в которой Пекин попытается отодвинуть Вашингтон на вторые роли. План Си Цзиньпина "отражает решимость КНР взять на себя международную ответственность за решение проблемы изменения климата", считает Ли Чжэн, исполнительный вице-президент Института изменения климата и устойчивого развития Университета Цинхуа. Желание перехватить еще одну глобальную роль у США вряд ли может быть основной причиной, по которой Си Цзиньпин решился на "зеленый" разворот. Экология давно остается проблемной темой для Китая. Недавние наводнения в бассейне реки Янцзы, усиление волн тепла, повышение уровня моря и хронически загрязненный воздух в больших китайских городах — все это давно оказывает серьезное влияние на качество жизни в этой стране. Эксперты предупреждают, что по мере потепления на планете Китай будет чаще сталкиваться с ливнями и наводнениями, что создаст серьезную угрозу его прибрежным городам. Масштабный вызов Пока китайские власти не сообщают, как именно они намерены достичь столь амбициозных целей за такой короткий срок. "Китай все еще находится в процессе экономического развития, потребление энергии будет продолжать расти, что в случае КНР в значительной степени зависит от угля. Достичь углеродной нейтральности в этих условиях очень тяжело", — отмечает Ли Чжэн. При этом в стране уже наблюдаются попытки добиться сдвигов в ключевых для экологии секторах, например с помощью широкого использования электротранспорта или работы с возобновляемыми источниками энергии. По мнению экспертов, главным вызовом для Китая остается очистка его гигантской сталелитейной и цементной промышленности. Для работы печей, необходимых при производстве стали и цемента, обычно используется кокс — переработанный высококачественный уголь. Только на изготовление стали приходится 15% всех выбросов углекислого газа в Китае, поэтому поиск альтернатив углю имеет решающее значение. Выходом может стать все тот же "зеленый водород", который применяется на некоторых европейских предприятиях. Однако для его производства также нужны энергетические мощности, особенно если речь идет о такой масштабной промышленности как в Китае. Таким образом, КНР потребуется полностью перестроить свою энергетическую систему, что не может не отразиться на мировых рынках. Как пишет газета The Guardian, в настоящее время 85% энергетических источников страны приходятся на ископаемое топливо (нефть, уголь, природный газ). Чтобы добиться углеродного нейтралитета к 2060 году, Китаю необходимо сократить эту цифру до 15%. Ради этого самая быстрорастущая экономика мира должна начать небывалые по своему размаху и темпу инвестиции в возобновляемые источники энергии и отказ от угольных электростанций. Стране предстоит сосредоточиться на солнечной и ветроэнергетике. Китай уже является одним из мировых лидеров в этой сфере, но его мощности, согласно докладу Комиссии по передаче энергии, должны увеличиться почти в 15 раз, не говоря уже о финансовых затратах. Кроме того, как считают аналитики S&P Global Platts, Китаю придется переосмыслить свою растущую зависимость от нефти. По их мнению, КНР будет вынуждена ускорить "массовую электрификацию транспорта", наряду с использованием "зеленого водорода" в ключевых отраслях. При этом главной проблемой здесь является не городской транспорт, а авиация и морские грузоперевозки. Как отмечает Си Нан, аналитик Rystad Energy, "неожиданный, амбициозный" план потребует "массивной политической поддержки", чтобы стимулировать инвестиции в чистую энергию. И хотя, чисто теоретически, с экономической точки зрения этот сценарий может быть выполнимым, Пекину предстоит задуматься и о неизбежных переменах в обществе, которые незамедлительно последуют после "зеленой" реформы. Например, миллионам работников угольной и сталелитейной промышленности придется искать новые рабочие места. Сейчас, по разным данным, в этой сфере занято более 3 млн человек. Китай-2060 Для того чтобы точно говорить о перспективах нового экокурса КНР, необходимо дождаться детальной дорожной карты непосредственно от властей республики. Скорее всего, китайское правительство представит ее в марте 2021 года, в своем 14-м пятилетнем плане. По оценке компании Sanford C. Bernstein & Co, переход страны к новой экономической модели может обойтись ей в $5,5 трлн и потребует применения технологий, которые сейчас практически не используются. Пока же объемы парниковых выбросов, произведенные Китаем за минувшее лето, оказались выше, чем годом ранее.



