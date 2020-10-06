В Николаеве - воровские войны и сходки

06 октября 2020 | 08:22

В субботу, 3 октября, в пригороде Николаева состоялся воровской сходняк: делили власть в городе. Об этом идет речь в письме, пришедшем на редакционную почту «Преступности.НЕТ».

По имеющейся информации, «сходка» состоялась в ресторане «ЛенКорань» в Мешково-Погорелово. В ней приняли участие Олег Сопильник («Напильник») из Одессы, Вова «Война» из Киева, «Царина» из Запорожья. Из Николаева присутствовали Апти Ислангириев, лидер «банды Апти», который сейчас проходит обвиняемым сразу по нескольким уголовным производствам, а также Самияддин Фархадов («Самир»). Также были замечены люди из окружения «положенца» Игоря Науменко («Наум»), который был приговорен к 5 годам лишения свободы, но подал апелляцию.

Апти Ислангириев

Был среди участников сходки и гражданин РФ, уроженец Чечни Мовла Тимаров, которого в сентябре 2018 года при содействии тогдашних губернатора Николаевщины Алексея Савченко и прокурора области Тараса Дунаса выпустили из Николаевского СИЗО. В итоге он попросил в Украине политубежище.

По телефонной связи в «сходке» принимали участие позиционирующие себя как влиятельные «воры в законе» Каха Орагвелидзе («Каха Тбилисский»), которого в июле депортировали из Украины, Гилани Алиев («Гилани Седой») и Камо Сафарян («Камо Горьковский»).

В общей сложности в ресторане собрались около 50 человек.

Темой для обсуждения стал вопрос о переделе сфер влияния в Николаеве и области.

Информацию о состоявшейся «сходке» «Преступности.НЕТ» подтвердил собственный источник в СБУ.

– Информацией о предстоящей «сходке» располагало управление СБУ в Николаевской области. Неизвестно, поделился ли этой информацией Виталий Герсак с Сергеем Шайхетом (начальник ГУНП в Николаевской области, – ПН) и Тимуром Квеквескири (начальник управления стратегических расследований в Николаевской области, которое заменило собой УБОП, – ПН). Однако тот факт, что встреча, на которой обсуждался по сути передел сфер влияния, беспрепятственно прошла, наталкивает на неутешительные выводы. На моей памяти это впервые, чтобы такие «видные» представители уголовного мира собрались в одном месте и спокойно обсудили все интересующие их вопросы. Явно без покровительствования представителей силовых структур такое не могло произойти. И еще важным является от факт, что законодатель упростил документирование преступной деятельности так называемых криминальных авторитетов и «воров в законе», приняв Закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об ответственности за преступления, совершенные преступным сообществом», при этом ужесточив наказание. Бери и арестовывай, – отметил собеседник издания.

Также, по его словам, все заявления о том, что в Николаеве с «криминальным миром» покончено в этой ситуации выглядят как издевательство.

– Недавно приезжал министр внутренних дел Аваков, который заявил, что Николаев давно не город бандитов. Позже этот тезис повторил и глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия. А Президент Зеленский заявил, что Николаев – не бандитский город, и что силовики рапортуют ему о проведении серьезных спецопераций. Надеюсь, об этой «сходке» и бездействии силовиков ему также отрапортуют, – резюмировал собеседник издания.

Напомним, 16 июля Заводский районный суд Николаева приговорил «положенца» Игоря Нуменко («Наум»), которого обвиняли в вымогательстве денег, к пяти годам тюрьмы. Он подал апелляцию.

6 апреля 2020 года в Николаеве было совершено покушение на «авторитетного» бизнесмена Михаила Титова, известного как «Мультик». На данный момент полиция занимается расследованием данного преступления. Но, по словам начальника ГУНП в Николаевской области Сергея Шайхета, при расследовании «много информации уходит вне стен».

Что касается гражданина РФ Апти Ислангириева, то за последние три года он трижды задерживался сотрудниками полиции. В апреле 2017 года задержали группу лиц во главе с Апти Ислангириевым, которая по информации полиции, длительное время совершала на территории Николаевской области рейдерские захваты земель, уничтожали имущество предпринимателей и требовали дань с фермеров.

22 февраля 2019 года в Николаеве снова задержали Апти Ислангирева и арестовали с залогом в 150 тысяч гривен – по подозрению в незаконном обращении с оружием.

В третий раз Ислангириева задержали 1 ноября 2019 года. Следствие установило, что в августе «Апти» с тремя подельниками с целью завладеть грузовым автомобилем похитили брата владельца транспортного средства и взяли его в заложники. Отпустили мужчину они только после того, как завладели автомобилем и регистрационными документами к нему.

15 сентября 2020 года автомобиль Toyota Land Cruiser, которым пользуется Апти Ислангириев, был сожжен.

Также стоит напомнить, что на сегодняшний день в Николаеве остаются нераскрытыми покушение на убийство бизнесмена Сергея Лубинца, в которого стреляли в августе 2012 года года. Напомним также, что в феврале 2013 года неизвестные в Николаеве обстреляли дом бизнесмена Юрия Науменкова. Виновников так и не нашли. Как не нашли и тех, кто в ноябре 2012 года во дворе дома, где проживает бизнесмен Сергей Прудкий (владелец сети автозаправок «Ранг»), установил «растяжку» с гранатой РГД-5. Можно вспомнить и о стрельбе в Корабельном районе возле бильярдного клуба «CLASSIC».

Кроме того, 10 февраля 2016 года неизвестные застрелили бизнесмена Петра Барашковского во дворе его дома на улице Космонавтов. Убийца выпустил в бизнесмена 11 пуль, из них несколько были «контрольными в голову». В полиции после случившегося открыли уголовное производство по статье «Умышленное убийство» и заявили, что у них уже есть несколько версий совершения данного преступления. Основная версия - месть за якобы причастность к расстрелу другого бизнесмена Анатолия Баталова.

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