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Медичну нобелівку отримали вірусологи-"антігепатисти"

05 октября 2020 | 17:07

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Лауреатами Нобелівської премії з медицини стали американські вірусологи Гарві Олтер, Чарльз Райс і британець Майкл Говтен - за відкриття вірусу гепатиту С.


Переможця було оголошено під час онлайн-конференції 5 жовтня, повідомляє Нобелівський комітет.

Відкриття вірусів гепатиту А і В було важливим кроком уперед, але більшість випадків захворювання, що передавалися через кров, залишалися непоясненими. Відкриття вірусу гепатиту С виявило причину випадків хронічного гепатиту, дозволило зробити аналізи крові на наявність вірусу, а також розробити нові противірусні препарати.



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