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Зеленський обіцяє, що з новогго року ніхто не вимагатиме від громадян паперових довідок

05 октября 2020 | 17:09

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Президент Володимир Зеленський заявив, що з 2021 року Україна працюватиме в режимі "paper less" (без паперу) і жодна державна організація не зможе вимагати від українців документи в паперовому вигляді. Про це Зеленський заявив під час саміту "Дія", передає "Цензор.Net".


"2021 рік стане початком входження країни в режим paper less. Тобто ніяких більше паперів. Це стосується всіх державних органів. Жодна державна інституція не зможе вимагати від українців ніяких нескінченних папірців або довідок для надання тих чи інших державних послуг", - наголосив президент.

При цьому він зауважив, що створення цифрового держави - це дуже складний і важливий шлях.

"Це вже початок нової реальності, реальності, де Україна буде цифровою, сучасною, комфортною для людей. Цей рух уже не зупинити, цей шлях уже незворотний", - підсумував Зеленський.



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