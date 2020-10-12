Беспредельщики в погонах

24 мая 2020 года в больницу небольшого городка Кагарлык в Киевской области обратилась побитая 26-летняя девушка и заявила, что ее изнасиловали полицейские. Накануне ее вызвали в райотдел полиции, чтобы допросить как свидетеля по делу кражи в магазине. В ходе допроса копы не просто превысили полномочия — они избивали девушку, пытали ее и несколько раз изнасиловали прямо в кабинете следователя. Преступников было двое — начальник сектора криминальной полиции в Кагарлыке Николай Кузив и оперуполномоченный Сергей Сулима. Они заковали девушку в наручники, надели на нее противогаз и стреляли над головой из табельного оружия. Несмотря на то, что крики, звуки избиения и выстрелы точно были слышны в коридоре и соседних помещениях, никто из полицейских не пришел пострадавшей на помощь.