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Всемирный банк резко ухудшил прогноз падения экономики Украины
07 октября 2020 | 12:10
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Падение будет сильным, восстановление - медленным из-за сворачивания реформ Всемирный банк прогнозирует падение экономики Украины в 2020 году на 5,5%. Это на 2,0 п.п. ниже, чем прогноз сокращения валового внутреннего продукта, который банк давал в апреле (3,5%). Об этом говорится в прогнозе ВБ по Европе и Центральной Азии.
При этом Всемирный банк ожидает значительного медленного восстановления экономики Украины - на 1,5% в 2021 году (ранее ожидался рост на 3,0%) и на 3,1% в 2022 году.
По данным ВБ, слабый рост в 2021-2022 годах будет наблюдаться "на фоне замедления темпов внедрения структурных реформ".
Как отмечается в обзоре украинская экономика вошла в коронакризис более сильной и подготовленной, благодаря взвешенной монетарной и фискальной политикам в течение предыдущих лет.
"Критически важным является скорейшее внедрение мер государственной политики, направленных на повышение инвестиций и сохранение макроэкономической стабильности", - говорится в обзоре.
По прогнозу ВБ, глубина падения экономики Украины будет зависеть от продолжительности кризиса здравоохранения, прогресса в основных незавершенных реформах и способности мобилизовать адекватное финансирование для выполнения значительных обязательств по выплате долга.
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