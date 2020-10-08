|
Лихие 90-е: войны УБОП Киева
08 октября 2020 | 09:08 , Олег Ельцов. ТЕМА
распечатать комментарии [0] добавить в
«В 90-х в коридорах УБОПа пахло адреналином, в 2000-х запахло деньгами…» Это первые строки книги-воспоминаний рейнджеров 6 отдела «первого разлива». Немного исторических отступлений о советской мафии, воровском движении, перестроечном беспределе и формировании прославленных ОПГ Киева. А еще – много реальных историй того времени. Следует признать, что в лихие 90-е милиция действительно победила рэкет. Книжка – про то, как это случилось и немного о том, почему не получается сегодня.
Минуло шесть лет с начала этого проекта, и книжка вышла из типографии.
Про торговлю радиоактивными материалами на майдане Независимости, про попытку писательницы и известного политдеятеля упечь мужа-замминистра обороны в тюрьму за заказное убийство, которого не было; про то, как будущего ближайшего соратника Черновецкого папа отстегал ремнем на глазах личного состава УБОПа; а также о том, как офицер лишил зуба нардепа и будущего мэра, а тот позже отомстил, лично направив бульдозер на здание бандитского отдела УБОП. А еще про сложнейшие операции такие как захват заложника у банка «Правекс» группой экс-спецназовцев ГУР с дуэлью УБОПовца со спецназовцем. Итог: один ранен, один убит. Про всех лидеров столичных ОПГ: кто кого убивал, и кто кому «стучал»; как шеренга генералов салютовала в аэропорту «Борисполь» Семену Могилевичу, прилетевшему перетереть с кандидатом в Президенты страны… Много всякого в книжке.
Текст написан мной в качестве полкового писаря со слов экс-УБОПовцев. Заканчивая эпохальный труд, наконец понял, что общался с реальными героями. Не надо спорить: просто почитайте. Увы, не все получилось так, как я хотел, кое-что в книжку не вошло. Например, алфавитный указатель фигурантов этих мемуаров. А жаль, список получился представительным… Ну и с оформлением есть проколы. Весь мой скорбный труд пустили сплошным текстом. Поэтому врезы слились с воспоминаниями, отступлениями, пояснениями… В итоге может сложиться впечатление некоего сумбура. Но сумбура нет, а есть железная логика: в 90-х милиция взяла верх над оргпреступностью. А вот потом товарищи генералы заняли место лидеров ОПГ и возглавили процесс. Но это совсем другая история…
Судя по всему, книжка не будет продаваться в торговых сетях и претендует не на роль бесцеллера, а на роль раритета. Те, кто имел отношения к «движению», пострадал от бандитов или боролся с ними, думаю, прочтут с интересом.
Купить книгу можно, набрав секретный номер 066 0642142. Я к продаже не имею никакого отношения.
также читайте
|
по теме
В Николаеве - воровские войны и сходки
06. 10. 2020 | 08:22
В субботу, 3 октября, в пригороде Николаева состоялся воровской сходняк: делили власть в городе. Об этом идет речь в письме, пришедшем на редакционную почту «Преступности.НЕТ».
Святослав Пискун: "Американская послиха из генпрокуратуры не вылазит"
23. 09. 2020 | 09:11 , Светлана Крюкова, Юлия Корзун
Трижды генпрокурор рассказал "Стране", как познакомился и расстался с Венедиктовой, когда сядет Порошенко и кто развалил прокуратуру.
Чотири кримінальних статті Миколи Мельниченка
21. 09. 2020 | 18:01
Навздогін 20-й річниці вбивства Георгія Гонгадзе ТЕМА публікує текст повідомлення про підозру Миколі Мельниченку. Ця підозра добряче вкрилась пилом за чотири роки, але це не применшує її значущість. Ми навіть не впевнені, що її було пред'явлено майору, що не применшує фактів, в ній наведених. Мельниченка дозі з невідомих обставин не видали Україні, й він чудово почувається в США. А ми досі не знаємо хто спонукав майора писати Кучму (чи ретранслювати записане іншими людьми). За 20 років у справі Гонгадзе залишилося більше запитань, аніж відповідей. Натомість УТ-1 продемонструвало фільм, де мусується заяложена теза "у всьому винний Кучма". Роль Москви у цій спецоперації з роками дедалі більше відсувається на задній план...
Налоговые крепостные. Кого не выпустят из Украины за неуплату долгов
15. 09. 2020 | 08:39 , Александр Сурков
Из страны давно запрещен выезд лицам с непогашенными алиментами, вскоре могут закрыть границы для тех, кто не платит за коммуналку, а теперь, возможно, и налоговым должникам. Не платить по долгам в Украине становится все сложнее.
Ефремову и не снилось. Как в Украине затягивают и сливают дела о мажорных ДТП
09. 09. 2020 | 17:20
В России приговорили к тюрьме известного актера Михаила Ефремова. 8 июня на своем джипе он вылетел на встречку и убил водителя Сергея Захарова. Артист был сильно пьян. Ровно через три месяца Ефремов получил приговор - восемь лет колонии общего режима. "Страна" сравнила, как в Украине судят известных людей и их родственников за аналогичные преступления - как долго тянутся их дела и какие приговоры они получают.
08 октября 2020
[16:28]
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»