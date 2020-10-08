Лихие 90-е: войны УБОП Киева

08 октября 2020 | 09:08 , Олег Ельцов. ТЕМА

«В 90-х в коридорах УБОПа пахло адреналином, в 2000-х запахло деньгами…» Это первые строки книги-воспоминаний рейнджеров 6 отдела «первого разлива». Немного исторических отступлений о советской мафии, воровском движении, перестроечном беспределе и формировании прославленных ОПГ Киева. А еще – много реальных историй того времени. Следует признать, что в лихие 90-е милиция действительно победила рэкет. Книжка – про то, как это случилось и немного о том, почему не получается сегодня.

Минуло шесть лет с начала этого проекта, и книжка вышла из типографии.

Про торговлю радиоактивными материалами на майдане Независимости, про попытку писательницы и известного политдеятеля упечь мужа-замминистра обороны в тюрьму за заказное убийство, которого не было; про то, как будущего ближайшего соратника Черновецкого папа отстегал ремнем на глазах личного состава УБОПа; а также о том, как офицер лишил зуба нардепа и будущего мэра, а тот позже отомстил, лично направив бульдозер на здание бандитского отдела УБОП. А еще про сложнейшие операции такие как захват заложника у банка «Правекс» группой экс-спецназовцев ГУР с дуэлью УБОПовца со спецназовцем. Итог: один ранен, один убит. Про всех лидеров столичных ОПГ: кто кого убивал, и кто кому «стучал»; как шеренга генералов салютовала в аэропорту «Борисполь» Семену Могилевичу, прилетевшему перетереть с кандидатом в Президенты страны… Много всякого в книжке.

Текст написан мной в качестве полкового писаря со слов экс-УБОПовцев. Заканчивая эпохальный труд, наконец понял, что общался с реальными героями. Не надо спорить: просто почитайте. Увы, не все получилось так, как я хотел, кое-что в книжку не вошло. Например, алфавитный указатель фигурантов этих мемуаров. А жаль, список получился представительным… Ну и с оформлением есть проколы. Весь мой скорбный труд пустили сплошным текстом. Поэтому врезы слились с воспоминаниями, отступлениями, пояснениями… В итоге может сложиться впечатление некоего сумбура. Но сумбура нет, а есть железная логика: в 90-х милиция взяла верх над оргпреступностью. А вот потом товарищи генералы заняли место лидеров ОПГ и возглавили процесс. Но это совсем другая история…

Судя по всему, книжка не будет продаваться в торговых сетях и претендует не на роль бесцеллера, а на роль раритета. Те, кто имел отношения к «движению», пострадал от бандитов или боролся с ними, думаю, прочтут с интересом.

Купить книгу можно, набрав секретный номер 066 0642142. Я к продаже не имею никакого отношения.