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НБУ торгуется за дефицит бюджета с МВФ
08 октября 2020 | 11:58
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Вопрос дефицита госбюджета-2021 остается ключевым для МВФ.
Международный валютный фонд продолжает обсуждение с Министерством финансов и Минэкономики Украины нескольких ключевых бюджетных показателей. Речь идет об уровне доходов, размере дефицита бюджета и его финансировании.
Об этом глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко сказал в интервью изданию ZN.UA.
"Мы понимаем, что в среднесрочной перспективе желательно было бы сузить дефицит бюджета до 2-3% от ВВП, но в нынешних условиях, когда экономика страдает от кризиса, это очень трудно", - сказал он.
Также один из дискуссионных на сегодняшний день вопросов - это вопрос расходов госбюджета из Фонда борьбы с COVID-19, добавил глава НБУ.
"Понятно, что для НБУ и финансовой стабильности как сам государственный бюджет, так и его выполнение имеют большое значение. Пока рано говорить о сбалансированности или несбалансированности бюджета в следующем году", - отметил Шевченко.
Напомним, Кабинет министров Украины ведет переговоры с Международным валютным фондом о снижении дефицита госбюджета в 2021 году. В проекте государственного бюджета сейчас заложен дефицит на уровне 6,0% от валового внутреннего продукта (ВВП).
Отметим, министр финансов Сергей Марченко заявил, что без кредитов МВФ Украина не сможет профинансировать расходы государственного бюджета в 2021 году.
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