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Зеленский дал Венедиктовой время до конца года

12 октября 2020 | 10:41

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему нужен результат в борьбе с коррупцией. Он дал генпрокурору Ирине Венедиктовой время до конца года.


Об этом он заявил в интервью BBC.

Он отметил, что предыдущий глава Офиса генпрокурора Руслан Рябошапка не проявил себя на должности за 6 месяцев работы.

"Они могли не пересажать всех коррупционеров, я понимаю. Полгода очень мало, но должны быть шаги. Потому что мы должны отвечать перед обществом, какому мы обещали, что будут посадки", - заявил он.

Президент отметил, что дает действующему генпрокурору Ирине Венедиктовой время до конца 2020 года.

"Если новый генпрокурор не покажет до конца года своего результата, то я ей предоставлю такой же ответ (как и Рябошапке, - ред.)", - заявил Зеленский.

Ранее Венедиктова заявила, что не собирается уходить в отставку и не писала заблаговременно заявление по собственному желанию.



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