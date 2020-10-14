|
Спецоперация полиции на Крещатике: громкий провал!
14 октября 2020 | 00:17 , Олег Ельцов. ТЕМА
распечатать комментарии [0] добавить в
СМИ поспешили разнести сообщение про героическое задержание силами полиции двух гоп-стоперов с Кавказа: бомбили людей прямо под пунктами обмена валюты. Прямо на печерском бульваре Леси Украинки. К сообщению полицейской пресс-службы прилагались фотографии и даже видео с места задержания: посреди проезжей части аккурат против входа в метро – несколько авто и куча спецназа «пакуют» грабителей. Просмотр фото\видео и вчитывание в полицейские реляции не оставляет сомнений: орлы Авакова снова привселюдно облажались.
Итак, что известно на этот момент. Два сына гор не первый раз пойманы на грабежах и прочих безобразиях. Все предыдущие разы суды отпускали их из на подписку. Это как?! Помню, случалось такое и ранее. Также помню, что тогда еще милиция, особенно служба БОП, была готова к подобным превратностям украинского судопроизводства. Если самый гуманный судья отпускал подопечного из-под ареста, тут же в зале суда сотрудники УБОП задерживали его за иное правонарушение. Был бы человек – статья всегда найдется. Так или иначе, преступникам не удавалось уйти от ответственности. Но это раньше, а теперь полиция лишь разводит руками, а преступники идут заниматься криминалом дальше. И это обстоятельство назовем полицейским провалом №1.
Судя по сообщению, полиция (и не только столичная, но и всея Украины) тщательно готовилась к задержанию. То есть, вероятно, за грабителями следили, готовились взять их на горячем. Вопрос: а почему это следовало делать в самом центре города, напротив центрального входв в центральную станцию метро "Крещатик", в окружении толпы зевак? А если бы жулики открыли стрельбу? Почему операм в кампании спецназа не проводить авто грабителей в более укромное место и там уже сделать свое дело, не подвергая опасности гражданских? Вам пиара захотелось? А если бы это оказался пиар на крови: над этим вы задумывались? И это совершенно очевидный провал №2.
К счастью, грабители не стали отстреливаться, зато стрельбу открыли доблестные полицейские. Эгей, ребята, вас кто этому учил? Вам не рассказывали, что в многолюдных местах стрельба противопоказана категорически? Что на улице, зажатой домами, всяческими постройками, рекламными щитами, а также находящимся как раз около места задержания входа в подземный переход пуля имеет шанс срикошетить и продолжить свою траекторию рандомно, угрожая не только преступнику, но и полицейским, и гражданским? А про то, что даже пуля, выпущенная в воздух, при свободном падении попав в человека способна его убить? Про это тоже не рассказывали? Итак, пишем: провал №3.
Как нам сообщают, преступники в ходе задержания пытались скрыться и протаранили четыре авто. При этом, на фото и видео наблюдаем: сзади авто преступников вообще не заблокировано. И будь они умелыми водителями – имели все шансы скрыться от полицейских-неумех. А чтобы беглецы не таранили авто, блокировать нужно плотно – это нужно уметь, а для этого нужно учиться у старых оперов, у которых отродясь не было таких дорогих носков, как у бойцов КОРДа. Это уже провал №4.
Наконец, с того же фото\видео узнаем, что грабители приехали на дело на «евробляхе». Разумно! А как же запрет передвигаться по Украине на нелегальных еврономерах? Или это были грабители-дипломаты?.. Но я слишком часто встречаю на украинских дорогах «бляхи» и всякий раз не устаю удивляться: а как они вообще ездят? Полиция ослабла зрением? Почему не реагирует на явное нарушение? А ведь если бы реагировала, то грабители не прибыли бы на Крещатик на «бляхе», а возможно и отказались бы от своего преступного намерения… И это уже общеполицейский провал под №5.
В качестве послесловия. Ломаю голову: а если бы после сегодняшней стрельбы на Крещатике шальными пулями поубивало мирных граждан: Авакова сняли бы наконец? Или после того, как ему сошла с рук бойня в Княжичах, контрабандные войны в Мукачево, рюкзаки и много еще чего, ему можно вообще не напрягаться: вытянуться в милицейском кресле, налить вискарика, непременно односолодового, и почитать про очередной подвиг своих подчиненных.
Ну, за победу полиции над преступностью, Арсен Борисович!
также читайте
|
по теме
Беспредельщики в погонах
12. 10. 2020 | 08:49
Почему реформы силового блока не смогли извести беспредел людей в погонах? Ниже - перечень наиболее резонансных преступлений силовиков.
Лихие 90-е: войны УБОП Киева
08. 10. 2020 | 09:08 , Олег Ельцов. ТЕМА
«В 90-х в коридорах УБОПа пахло адреналином, в 2000-х запахло деньгами…» Это первые строки книги-воспоминаний рейнджеров 6 отдела «первого разлива». Немного исторических отступлений о советской мафии, воровском движении, перестроечном беспределе и формировании прославленных ОПГ Киева. А еще – много реальных историй того времени. Следует признать, что в лихие 90-е милиция действительно победила рэкет. Книжка – про то, как это случилось и немного о том, почему не получается сегодня.
В Николаеве - воровские войны и сходки
06. 10. 2020 | 08:22
В субботу, 3 октября, в пригороде Николаева состоялся воровской сходняк: делили власть в городе. Об этом идет речь в письме, пришедшем на редакционную почту «Преступности.НЕТ».
Святослав Пискун: "Американская послиха из генпрокуратуры не вылазит"
23. 09. 2020 | 09:11 , Светлана Крюкова, Юлия Корзун
Трижды генпрокурор рассказал "Стране", как познакомился и расстался с Венедиктовой, когда сядет Порошенко и кто развалил прокуратуру.
Чотири кримінальних статті Миколи Мельниченка
21. 09. 2020 | 18:01
Навздогін 20-й річниці вбивства Георгія Гонгадзе ТЕМА публікує текст повідомлення про підозру Миколі Мельниченку. Ця підозра добряче вкрилась пилом за чотири роки, але це не применшує її значущість. Ми навіть не впевнені, що її було пред'явлено майору, що не применшує фактів, в ній наведених. Мельниченка дозі з невідомих обставин не видали Україні, й він чудово почувається в США. А ми досі не знаємо хто спонукав майора писати Кучму (чи ретранслювати записане іншими людьми). За 20 років у справі Гонгадзе залишилося більше запитань, аніж відповідей. Натомість УТ-1 продемонструвало фільм, де мусується заяложена теза "у всьому винний Кучма". Роль Москви у цій спецоперації з роками дедалі більше відсувається на задній план...
12 октября 2020
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»