Спецоперация полиции на Крещатике: громкий провал!

14 октября 2020 | 00:17 , Олег Ельцов. ТЕМА

СМИ поспешили разнести сообщение про героическое задержание силами полиции двух гоп-стоперов с Кавказа: бомбили людей прямо под пунктами обмена валюты. Прямо на печерском бульваре Леси Украинки. К сообщению полицейской пресс-службы прилагались фотографии и даже видео с места задержания: посреди проезжей части аккурат против входа в метро – несколько авто и куча спецназа «пакуют» грабителей. Просмотр фото\видео и вчитывание в полицейские реляции не оставляет сомнений: орлы Авакова снова привселюдно облажались.

Итак, что известно на этот момент. Два сына гор не первый раз пойманы на грабежах и прочих безобразиях. Все предыдущие разы суды отпускали их из на подписку. Это как?! Помню, случалось такое и ранее. Также помню, что тогда еще милиция, особенно служба БОП, была готова к подобным превратностям украинского судопроизводства. Если самый гуманный судья отпускал подопечного из-под ареста, тут же в зале суда сотрудники УБОП задерживали его за иное правонарушение. Был бы человек – статья всегда найдется. Так или иначе, преступникам не удавалось уйти от ответственности. Но это раньше, а теперь полиция лишь разводит руками, а преступники идут заниматься криминалом дальше. И это обстоятельство назовем полицейским провалом №1.

Судя по сообщению, полиция (и не только столичная, но и всея Украины) тщательно готовилась к задержанию. То есть, вероятно, за грабителями следили, готовились взять их на горячем. Вопрос: а почему это следовало делать в самом центре города, напротив центрального входв в центральную станцию метро "Крещатик", в окружении толпы зевак? А если бы жулики открыли стрельбу? Почему операм в кампании спецназа не проводить авто грабителей в более укромное место и там уже сделать свое дело, не подвергая опасности гражданских? Вам пиара захотелось? А если бы это оказался пиар на крови: над этим вы задумывались? И это совершенно очевидный провал №2.

К счастью, грабители не стали отстреливаться, зато стрельбу открыли доблестные полицейские. Эгей, ребята, вас кто этому учил? Вам не рассказывали, что в многолюдных местах стрельба противопоказана категорически? Что на улице, зажатой домами, всяческими постройками, рекламными щитами, а также находящимся как раз около места задержания входа в подземный переход пуля имеет шанс срикошетить и продолжить свою траекторию рандомно, угрожая не только преступнику, но и полицейским, и гражданским? А про то, что даже пуля, выпущенная в воздух, при свободном падении попав в человека способна его убить? Про это тоже не рассказывали? Итак, пишем: провал №3.

Как нам сообщают, преступники в ходе задержания пытались скрыться и протаранили четыре авто. При этом, на фото и видео наблюдаем: сзади авто преступников вообще не заблокировано. И будь они умелыми водителями – имели все шансы скрыться от полицейских-неумех. А чтобы беглецы не таранили авто, блокировать нужно плотно – это нужно уметь, а для этого нужно учиться у старых оперов, у которых отродясь не было таких дорогих носков, как у бойцов КОРДа. Это уже провал №4.

Наконец, с того же фото\видео узнаем, что грабители приехали на дело на «евробляхе». Разумно! А как же запрет передвигаться по Украине на нелегальных еврономерах? Или это были грабители-дипломаты?.. Но я слишком часто встречаю на украинских дорогах «бляхи» и всякий раз не устаю удивляться: а как они вообще ездят? Полиция ослабла зрением? Почему не реагирует на явное нарушение? А ведь если бы реагировала, то грабители не прибыли бы на Крещатик на «бляхе», а возможно и отказались бы от своего преступного намерения… И это уже общеполицейский провал под №5.

В качестве послесловия. Ломаю голову: а если бы после сегодняшней стрельбы на Крещатике шальными пулями поубивало мирных граждан: Авакова сняли бы наконец? Или после того, как ему сошла с рук бойня в Княжичах, контрабандные войны в Мукачево, рюкзаки и много еще чего, ему можно вообще не напрягаться: вытянуться в милицейском кресле, налить вискарика, непременно односолодового, и почитать про очередной подвиг своих подчиненных.

Ну, за победу полиции над преступностью, Арсен Борисович!