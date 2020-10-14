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Победа сборной Украины над Испанией в Лиге наций стала сенсацией
14 октября 2020 | 17:04
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В Киеве на стадионе «Олимпийский» прошел матч Лиги наций. Сборная Украины на своем поле победила сборную Испании с минимальным счетом.
Единственный мяч в этой встрече на 76-й минуте забил Цыганков. Победа хозяев стала настоящей сенсацией, поскольку по данным источника https://bookmaker-ratings.am/, букмекеры принимали ставки на победу украинцев с нереально высокими коэффициентами 9,73.
Сборная Испании сохранила за собой первое место в турнирной таблице группы 4 Лиги А, набрав семь очков. По шесть очков после четырех туров у сборных Германии и Украины. Замыкает турнирную таблицу сборная Швейцарии, набравшая два очка.
В следующем туре Испания отправится в гости к Швейцарии, а Украина проведет гостевой матч с Германией.
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