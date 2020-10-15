Японський чемпіон світу був суворо покараний за подружню зраду

15 октября 2020 | 09:29

Чотириразовий чемпіон світу комплексним плаванням на дистанції 200 і 400 метрів Дайю Сето був дискваліфікований на решту року Японською федерацією плавання за порушення стандартів спортивної поведінки, повідомляє Reuters.

26-річного спортсмена покарали за позашлюбний зв'язок.

Пловець був викритий у зраді дружині. Після цього він був змушений покинути пост капітана збірної Японії.

Скандал заплямував репутацію Сето, і деякі спонсори вже розірвали з ним контракти, зокрема, All Nippon Airways.

Керівництво Федерації плавання Японії розглянуло інцидент на черговому засіданні, на якому і було прийнято рішення дискваліфікувати Сето.