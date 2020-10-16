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СБУ планирует обыски на "АрселорМиттал" в Кривом Роге
16 октября 2020 | 13:31
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Шевченковский районный суд Киева принял решение предоставить разрешение СБУ на проведение обыска на металлургическом предприятии "АрселорМиттал Кривой Рог".
Правоохранители подозревают компанию в уклонении от уплаты налогов и занижении обязательных платежей по земле - и недропользованию.
Об этом говорится в тексте определения суда, которая есть в распоряжении УНИАН.
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