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СБУ планирует обыски на "АрселорМиттал" в Кривом Роге

16 октября 2020 | 13:31

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Шевченковский районный суд Киева принял решение предоставить разрешение СБУ на проведение обыска на металлургическом предприятии "АрселорМиттал Кривой Рог".


 Правоохранители подозревают компанию в уклонении от уплаты налогов и занижении обязательных платежей по земле - и недропользованию.

Об этом говорится в тексте определения суда, которая есть в распоряжении УНИАН.



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© фото: Павел ПАЩЕНКО

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