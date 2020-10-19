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ВВП Китая в 2020 году вырос несмотря на пандемию
19 октября 2020 | 09:45
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Темпы роста ВВП Китая, даже несмотря на пандемию нового коронавируса, с января по сентябрь включительно оказались положительными, составив 0,7%. Об этом сообщило в понедельник Государственное статистическое управление КНР. Как уточняется в докладе, на фоне восстановления китайской экономики от негативного воздействия эпидемии динамика за III квартал оказалась еще более обнадеживающей - на уровне 4,9%. В июле - сентябре 2019 года соответствующий показатель составил 6%.
Как уточняется в документе, масштабы экономики Китая за девять месяцев превысили 72,27 трлн юаней (примерно $10,7 трлн по текущему курсу). Аграрный сектор за указанный период увеличился на 2,3%, до 4,81 трлн юаней (около $717 млрд), промышленность - на 0,9%, до 27,42 трлн юаней ($4,1 трлн), сфера услуг - на 0,4%, до 40,04 трлн юаней ($5,9 трлн).
Темпы роста ВВП КНР постепенно замедляются. В 2017 году они составили 6,8%, в 2018 понизились до 6,6%, а в 2019 году, когда объем экономики страны составил 99 трлн юаней (порядка $14,4 трлн), - до 6,1%.
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